1000분의 9초 대역전극…쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金

김길리(가운데)가 15일(한국시간) 캐나다 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회 여자부 1000ｍ 시상식에서 금메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. AP연합뉴스

이 종목 첫 세계선수권 금메달이자 대회 통산 두 번째 금메달이다.

김길리는 2024년 네덜란드 로테르담 대회에서 1500m 금메달을 따낸 바 있다.

임종언(왼쪽)이 15일(한국시간) 캐나다 몬트리올에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회 남자 1500ｍ 결승에서 역주하고 있다. AP연합뉴스

남자부

앞서

올림픽에선 남자 5000m 계주 은메달과 1000m 동메달로 금빛을 보지 못했는데 그 아쉬움을 세계선수권에서 털어냈다. 특히 올림픽 때 주 종목 1500m에서 금메달을 노렸으나 준준결승에서 넘어지며 탈락했던 아픔도 씻어냈다.

마지막 바퀴를 남기고 선두권 선수들이 몸싸움으로 주춤하자