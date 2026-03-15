靑, 트럼프 군함파견 요구에 “신중히 검토해 판단”
청와대는 15일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 포함한 5개국에 호르무즈 해협에 군함을 보내라고 언급한 것과 관련해 “한·미 간 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해나갈 것”이라고 밝혔다.
청와대는 이날 언론 공지에서 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”며 이같이 말했다.
이어 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상”이라며 “이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다”고 했다.
청와대는 “우리 정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서, 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색하고 있다”고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 전날 SNS 트루스소셜을 통해 “호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 미국과 협력해 군함을 파견할 것”이라고 했다.
특히 트럼프 대통령은 한국을 군함 파견 대상국으로 언급했다. 그는 “바라건대 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 등 이 인위적 제약(호르무즈 해협 봉쇄)으로 영향을 받는 국가들이 이 지역에 함정을 보내, 완전히 무력화된 이란의 위협으로부터 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 할 것”이라고 밝혔다.
미군이 대이란 공습을 벌이는 동안 주요 국가들이 군함을 보내 상선 호위 등의 임무를 수행해달라는 요청으로 해석된다. 정부는 아직 미국으로부터 공식적인 군함 파견 요청을 받지는 않은 것으로 알려졌다.
한국 정부는 2020년 초 미국과 이란 간 긴장이 고조됐을 당시 아덴만에 파견돼 있던 청해부대의 작전 범위를 호르무즈 해협까지 확장하는 방식으로 미국의 요구에 응한 바 있다. 당시 문재인 정부는 미국 주도의 ‘국제해양안보구상(IMSC)’에 참여하는 대신 청해부대가 한국 선박을 보호하는 ‘독자 작전’ 형태로 임무를 수행했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사