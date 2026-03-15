60톤 바지선에 만들어진 아일랜드 그린에 울고 웃다…3라운드까지 총 25명 ‘비명횡사’
리쥬란 챔피언십 개최지 아마타스프링 17번 홀
대형 콘크리트 통에 흙·자갈·모래 채워 그린 조성
홍정민 3R 더블보기로 선두 경쟁에서 밀려 나
태국 촌부리 아마타스프링CC(파72)에서 열린 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원), 초대 챔피언에 누가 오를 것인가 못지 않게 국내 골프팬들의 관심을 끈 주인공이 있다.
이 골프장 시그니처인 17번(파3) 아일랜드 홀이다. 대다수 아일랜드 그린과 달리 이 홀은 대형 연못 가운데 홀로 떠있는 섬 그 자체다. 티샷을 하고 나서 배를 타고 그린으로 향하고 홀아웃하면 다시 배를 타고 나와 다음 홀로 이동한다. 이동중에 배에 비치된 물고기밥을 연못에 던져주면 물반 고기반일 정도의 엄청난 양의 물고기를 볼 수 있다.
대형 모듈에 콘크리트를 부어 대형 통을 만든 뒤 흙과 모래, 자갈을 채워 넣어 그린을 조성했다. 물이 밀어내는 강력한 힘의 원리와 콘크리트 통 자체의 부력을 이용한 것이다. 전체 무게는 60톤 가량이다.
바닥 콘크리트 구조물 4곳에서 철근 와이어를 고정시켜 움직임을 최소화시킨 바지선으로 보면 된다. 그래도 바람이 불면 4~5야드 가량의 편차가 있다.
이번 대회에서는 1, 2라운드는 132야드, 3, 4라운드에서는 164탸드로 세팅됐다. 티샷이 물에 빠지면 80야드 지점에 마련된 드롭존에서 3타째를 쳐야 한다.
같은 시기에 열리는 미국프로골프(PGA)투어 제5의 메이저대회로 불리는 ‘플레이어스 챔피언십’ 개최지인 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 스타디움코스를 쏙 빼닮은 코스 세팅이다.
TPC소그래스 17번 홀(파3)은 131m로 세팅됐다. 짧은 홀임에도 이 홀은 매년 대회의 최대 승부처가 된다. 아마타스프링CC 17번 홀처럼 완전한 아일랜드는 아니지만 선수들 사이에서 악명이 높다.
올해 대회에서도 첫날에만 18개의 공이 연못으로 사라졌다. 그 중 김성현은 2차례나 볼이 페널티 구역에 빠져 쿼드러플 보기를 범했다.
아마타스프링CC 17번 홀도 선수들을 괴롭힌 건 TPC소그래스 스타디움 코스 17번 홀에 결코 뒤지지 않았다. 1라운드에서 5명이 볼을 연못에 빠트렸다. 바람이 다소 강하게 분 2라운드에서는 11명의 티샷이 비명횡사했다.
그 중 5년만에 정규투어에 복귀한 통산 6승의 조정민과 안지현은 2차례나 볼을 연못에 빠트려 각각 쿼드러플보기와 트리플보기를 범했다.
3라운드에서는 9명의 티샷이 연못으로 향했다. 그 중에는 2라운드에서 7언더파를 몰아쳐 선두권에 합류한 홍정민도 포함됐다.
홍정민은 “이런 그린은 처음 경험한다. 그렇게 위압적인 홀은 아니다”라며 “바람이 강하게 분데다 무더위로 집중력이 떨어져 티샷 미스로 더블보기를 범했다”고 말했다.
홍정민은 대회 마지막날 7타를 줄인 채 마쳤다. 경기를 진행중인 선두권과는 타수 차이가 크지 않아 연장에 대비, 대회장을 빠져 나가지 못하고 있다(오후 16시 20분 현재).
만약 전날 3라운드 17번 홀에서 더블보기를 범하지만 않았더라도 클럽하우스 챔피언으로 좀더 여유있게 챔피언조의 경기 결과를 기다릴 수 있는 상황이었다.
촌부리(태국)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사