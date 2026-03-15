60톤 바지선에 만들어진 아일랜드 그린에 울고 웃다…3라운드까지 총 25명 ‘비명횡사’

리쥬란 챔피언십 개최지 아마타스프링 17번 홀

대형 콘크리트 통에 흙·자갈·모래 채워 그린 조성

홍정민 3R 더블보기로 선두 경쟁에서 밀려 나



2026시즌 KLPGA투어 개막전 리쥬란 챔피언십 개최지인 태국 촌부리 아마타스프링CC 17번 아일랜드 홀. KLPGA

15일 태국 촌부리 아마타스프링CC에서 열린 리쥬란 챔피언십 마지막날 17번 아일랜드홀에서 티샷을 마친 선수들이 배를 타고 홀로 이동하고 있다. KLPGA

15일 태국 촌부리 아마타스프링CC에서 열린 리쥬란 챔피언십 마지막날 17번 홀 아일랜드 그린을 향해 선수들이 티샷을 하고 있다. KLPGA

이번 대회에서는 1, 2라운드는 132야드, 3, 4라운드에서는 164탸드로 세팅됐다. 티샷이 물에 빠지면 80야드 지점에 마련된 드롭존에서 3타째를 쳐야 한다.