건축가가 살핀 조선 왕조의 명암…백승기 박사, 신작 ‘왕의 길’ 출간

저자는 건축가이자 도시공학자인 백승기 박사다.

그는 ‘보행 중심의 생생한 역사 탐구서’라고 할 수 있는 있는 신작을 통해 ‘어제’와 ‘오늘’이 맞닿은 지점들을 살피는데, 이런 작업을 통해 그가 던지는 질문은 다음과 같다.

“누군가 닦아놓은 매끄러운 도로 위에서 안주하는 ‘소비자’가 될 것인가, 아니면 스스로 조종간을 잡고 자신만의 왕도를 설계하는 ‘개척자’가 될 것인가.”

저자의 강연이 예정돼 있으며, 각계 인사들이 참여한 가운데 ‘누가 이 시대의 진짜 왕인가’라는 주제의 대담도 진행된다.