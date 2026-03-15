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“맛있네요” 창원 시장서 붕어빵·떡볶이 맛본 이 대통령

입력:2026-03-15 15:46
수정:2026-03-15 15:52
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이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 반송시장을 방문해 붕어빵을 맛보고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령 부부는 15일 경남 창원 반송시장을 방문해 상인들과 대화를 나눴다. 인근에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 장바구니 물가를 살피기 위해 전통시장을 찾은 것이다.

반송시장은 1988년 개장해 ‘칼국수 골목’으로 널리 알려진 시장이다. 이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 적이 있었다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.

이 대통령이 나타나자 상인들과 주민들은 박수와 환호를 보내며 응원했다. 이에 이 대통령 부부도 악수와 하이파이브로 화답했고, 일부 어린이에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 표하기도 했다.

이재명 대통령이 15일 경남 창원시 반송시장을 방문해 시민들과 인사하며 하트를 만들어 보이고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 한 시민이 “조금 전 3·15의거 기념식에 있는 것을 TV로 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐”고 묻자 “날아왔다”고 농담으로 답해 웃음을 자아내기도 했다.

이 대통령 부부는 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권으로 구입했고, 김 여사는 이에 더해 화장품 가게에 들러 마스크팩 등을 샀다.

아울러 이 대통령은 붕어빵과 떡볶이를 즉석에서 맛보고 “맛있네요”라고 했고, 부인인 김혜경 여사는 꽈배기를 구입해 어린이들과 나누기도 했다.

이 대통령 부부는 이후 시장의 한 식당에서 김치찜과 계란말이로 상인들과 오찬을 함께하면서 상인회장에게 최근 매출 상황을 묻는 등 현장의 목소리를 들었다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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