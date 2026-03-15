“맛있네요” 창원 시장서 붕어빵·떡볶이 맛본 이 대통령
이재명 대통령 부부는 15일 경남 창원 반송시장을 방문해 상인들과 대화를 나눴다. 인근에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 장바구니 물가를 살피기 위해 전통시장을 찾은 것이다.
반송시장은 1988년 개장해 ‘칼국수 골목’으로 널리 알려진 시장이다. 이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 적이 있었다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.
이 대통령이 나타나자 상인들과 주민들은 박수와 환호를 보내며 응원했다. 이에 이 대통령 부부도 악수와 하이파이브로 화답했고, 일부 어린이에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 표하기도 했다.
이 대통령은 한 시민이 “조금 전 3·15의거 기념식에 있는 것을 TV로 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐”고 묻자 “날아왔다”고 농담으로 답해 웃음을 자아내기도 했다.
이 대통령 부부는 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권으로 구입했고, 김 여사는 이에 더해 화장품 가게에 들러 마스크팩 등을 샀다.
아울러 이 대통령은 붕어빵과 떡볶이를 즉석에서 맛보고 “맛있네요”라고 했고, 부인인 김혜경 여사는 꽈배기를 구입해 어린이들과 나누기도 했다.
이 대통령 부부는 이후 시장의 한 식당에서 김치찜과 계란말이로 상인들과 오찬을 함께하면서 상인회장에게 최근 매출 상황을 묻는 등 현장의 목소리를 들었다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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