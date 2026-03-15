포항시, 공공택시 호출앱 ‘타보소’ 전면 개편
경북 포항시가 지역형 공공택시 호출 플랫폼 ‘타보소(TABOSO)’의 시스템을 개편하고 새로워진 애플리케이션을 공개했다.
시는 이번 개편은 서비스 성능과 안정성을 강화하고 이용 편의성을 높이기 위한 것으로, 승객용과 기사용 앱 전반에 걸쳐 다양한 기능을 보완했다고 15일 밝혔다.
가장 큰 변화는 호출 위치 안내 방식이다. 기존에는 지도에서 호출 위치가 도로로 지정되면 해당 도로 지번이 표시돼 탑승 위치를 찾는 데 혼선이 발생하기도 했다.
이에 시는 위치 표출 방식을 주변 상호(상점명) 중심으로 개선해, 도로상 호출 시에도 인근 상호를 기준으로 위치가 안내되도록 했다.
기사 콜카드와 내비게이션에서도 동일한 기준으로 위치가 안내돼 혼선이 줄어들 전망이다.
GPS 위치 정확도도 보완했다. 기존에는 간헐적인 위치 오차로 승객과 기사가 서로 다른 위치에 대기하는 사례가 있었으나, 이번 개편을 통해 정확도를 높여 현장 혼선을 줄였다.
기사 앱에는 미터기 연동 기능이 새로 적용돼, 콜 수락 이후 앱과 미터기를 각각 조작해야 했던 불편이 해소됐다. 이제는 주행 및 결제 과정이 자동으로 연동 처리된다.
서버 시스템을 공공클라우드 기반으로 이전해 데이터 보안성과 서비스 안정성을 강화했다. 관광택시 호출, 포항사랑카드 결제, 포인트 적립 등 기존 특화 서비스도 정상적으로 제공된다.
특히 포항사랑상품권으로 요금을 결제하면 10% 할인과 3% 적립이 적용돼, 최대 13%의 교통비 절감 효과를 누릴 수 있다.
시는 지난 2월 한 달간 임시 앱을 운영하며 안정화 작업을 진행했으며, 현재는 개편된 앱을 통해 서비스가 정상 운영되고 있다.
포항시 관계자는 “앞으로도 서비스를 지속적으로 고도화해 시민 편의를 높이고, 가맹기사 추가 확보와 다양한 이벤트 등을 통해 이용 활성화를 추진할 계획”이라고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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