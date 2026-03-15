[단독] 윤민우 “무얼 잘못했다고 사퇴?…계엄은 라우지 플랜” [인터뷰]
‘윤 어게인 논란’ 국힘 윤리위원장 첫 언론 인터뷰
“윤 어게인 아니다… 계엄은 형편없는 계획”
친한계 징계 논의 중지엔 “고민 중”
‘윤 어게인 논란’을 일으키며 국민의힘 내부 인적 쇄신 대상으로 거론되는 윤민우 윤리위원장이 “저는 윤 어게인이 아니다”며 사퇴 요구를 일축했다. 윤 위원장은 지난 1월 임명 후 한동훈 전 대표 제명 등 친한(친한동훈)계 징계를 주도하면서 논란의 중심에 선 인사다. 윤 어게인 세력이라는 의심을 받는 와중에도 침묵을 지켰던 그가 언론 인터뷰에 나선 것은 이번이 처음이다.
윤 위원장은 인터뷰에서 12·3 비상계엄 사태를 ‘라우지 플랜’(Lousy Plan·형편없는 계획)으로 규정하며 여인형 전 방첩사령관·조태용 전 국가정보원장 등 계엄 연루 인물들과의 연관성을 부인했다. 장동혁 국민의힘 대표가 당의 화합을 위해 주문한 추가징계 논의 금지 요청에 대해선 “고민하고 있다”는 입장을 밝혔다.
윤 위원장은 지난 12일 국민일보와 서울 모처에서 만나 “저는 부정선거를 주장한 적이 단 한 번도 없다. 어떤 정치인도, 개인도 숭배한 적이 없다”며 윤석열 전 대통령의 정치 복귀를 주장하는 세력과 분명히 선을 그었다.
윤 위원장은 그간 언론 인터뷰 요청에도 침묵해왔다. 그러나 사실과 다른 이야기가 정설로 굳어지는 데 대해 “억울하고 슬펐다”며 인터뷰에 나섰다.
윤 위원장은 현재 당 안팎의 사퇴 요구에 직면해 있다. 지난 5일 배현진 의원의 당원권 정지 1년 징계에 대한 가처분 신청이 법원에서 인용되면서 징계 효력이 중단되자 윤 위원장이 책임지고 물러나야 한다는 목소리도 힘을 받고 있는 상황이다. 국민의힘 지도부는 윤 위원장 사퇴를 고려하지 않는다고 했지만, 오세훈 서울시장까지 윤 위원장을 겨냥한 인적 쇄신을 요구하면서 압박 수위도 거세지고 있다.
윤 위원장은 이와 관련해 “무엇을 잘못했다고 사퇴해야 하느냐”고 반발했다. 그는 “맡은 일은 열심히 할 뿐이고, 국민의힘은 내게 의뢰를 한 기관이기에 도움이 될 수 있도록 신의성실의 원칙에 따라 업무를 본 것”이라며 “요즘은 ‘당권파’로 몰리고 있는데, 당권파가 무엇인지 모른다”고 말했다. 이어 “지금껏 장 대표와 만난 적도, 통화한 적도 없다”고 강조했다.
장 대표는 지난 12일 최고위원회의에서 “대여 투쟁에 집중해달라”며 6·3 지방선거 전까지 윤리위에 제소된 모든 징계 사건 논의 중단을 요청했다. 윤 위원장은 “의뢰인이 그렇게 원하면 그렇게 해야 하지 않나 싶다”면서도 “고민 중”이라고 밝혔다. 윤리위는 지도부 지시를 받지 않은 독립기관이라는 취지다. 그는 이르면 이번 주 초 입장을 발표할 계획이다.
윤 위원장은 윤 어게인 인사라는 공세에 대해선 “황당한 이야기”라며 적극 부인했다. 그는 2023년 한 월간지에 김건희 여사 옹호 내용의 칼럼을 기고하고, 중국의 선거 개입 가능성 등을 연구했다는 이유로 임명 직후부터 입길에 올랐다. 당시 당내에선 장 대표가 한 전 대표를 징계하기 위해 의도적으로 윤 어게인 인사를 데려왔다는 주장도 제기됐다.
윤 위원장은 “윤 전 대통령의 12·3 비상계엄은 라우지 플랜”이라고 비판했다. 그는 “계획이 정교하지도 못하고 성급했다”며 “한 국가의 수반이라는 사람이 그렇게 신뢰 없이 행동할 수 있나 싶다”고 말했다. 부정선거론에도 선을 그었다. 그는 “저는 데이터 전문가이고 과학자다. 부정선거 여부를 확인한 적이 없고 제가 내릴 수 있는 판단은 ‘결론 내릴 수 없음’ 이었다”고 강조했다.
윤 위원장은 윤석열정부에서 국정원장 특별보좌관과 방첩사 자문위원을 지냈다. 과거 이력 탓에 내란 연루자들과 친분이 두터운 것이 아니냐는 주장에는 “저는 누구한테 먼저 가서 인사하거나 밥이나 술을 먹자고 하지 않는다”고 반박했다. 그는 “여 전 사령관과는 방첩사 자문위원 임명 때 잠깐 봤고, 조 전 원장과도 사실상 친분이 없다”고 말했다.
윤 위원장은 “당헌·당규에 따라 윤리위 논의 내용은 비밀유지의 의무가 있다”며 한 전 대표 징계 과정 등에 대해선 함구했다. 다만 절차에 따라 문제 없이 진행했다고 했다.
윤 위원장은 윤리위 출범 초 명단 유출로 동료 위원들이 공세 속에 스스로 물러난 점에 대해선 “가짜뉴스로 공격을 받고 억울하게 사퇴한 것”이라며 안타까움을 표했다. 당시 위원 중 한 명은 코바나컨텐츠(김 여사가 설립해 대표를 지냈던 회사) 부사장이 아닌데도 의혹에 휩싸여 윤리위 출범 전 사퇴하는 등 곤욕을 치렀다는 것이다. 그는 “윤리위 구성을 방해하기 위해 오명을 뒤집어씌운 것”이라고 비판했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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