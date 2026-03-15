[단독] 윤민우 “무얼 잘못했다고 사퇴?…계엄은 라우지 플랜” [인터뷰]

‘윤 어게인 논란’ 국힘 윤리위원장 첫 언론 인터뷰

“윤 어게인 아니다… 계엄은 형편없는 계획”

친한계 징계 논의 중지엔 “고민 중”

국민의힘 중앙윤리위원장을 맡은 윤민우 가천대 경찰행정학과 교수. 윤 교수 제공

12·3 비상계엄 사태를 ‘

’(

·형편없는 계획)으로 규정하며

장동혁 국민의힘 대표가 당의 화합을 위해 주문한 추가징계 논의 금지 요청에 대해선 “고민하고 있다”는 입장을 밝혔다.

그러나 사실과 다른 이야기가 정설로 굳어지는 데 대해

“억울하고 슬펐다”며 인터뷰에 나섰다.

윤 위원장이 책임지고 물러나야 한다는 목소리도 힘을 받고 있는 상황이다.

국민의힘

지도부는 윤 위원장 사퇴를 고려하지 않는다고 했지만, 오세훈 서울시장까지 윤 위원장을 겨냥한 인적 쇄신을 요구하면서 압박 수위도 거세지고 있다.

“무엇을 잘못했다고 사퇴해야 하느냐”고 반발했다.

그는 “맡은 일은 열심히 할 뿐이고, 국민의힘은 내게 의뢰를 한 기관이기에 도움이 될 수 있도록 신의성실의 원칙에 따라 업무를 본 것”이라며

“요즘은 ‘당권파’로 몰리고 있는데, 당권파가 무엇인지 모른다”고 말했다. 이어 “

지금껏 장 대표와 만난 적도, 통화한 적도 없다”고 강조했다.

“의뢰인이 그렇게 원하면 그렇게 해야 하지 않나 싶다”면서도 “고민 중”이라고 밝혔다. 윤리위는 지도부 지시를 받지 않은 독립기관이라는 취지다. 그는

이

르면 이번 주 초 입장을 발표할 계획이다.

“황당한 이야기”라며 적극 부인했다. 그는 2023년 한 월간지에 김건희 여사 옹호 내용의 칼럼을 기고하고, 중국의 선거 개입 가능성 등을 연구했다는 이유로 임명 직후부터 입길에 올랐다. 당시 당내에선

장 대표가 한 전 대표를 징계하기 위해 의도적으로 윤 어게인 인사를 데려왔다는 주장도 제기됐다.

비판했다. 그는 “계획이 정교하지도 못하고 성급했다”며 “한 국가의 수반이라는 사람이 그렇게 신뢰 없이 행동할 수 있나 싶다”고 말했다. 부정선거론에도 선을 그었다. 그는

“저는 데이터 전문가이고 과학자다. 부정선거 여부를 확인한 적이 없고 제가

내릴 수 있는 판단은 ‘결론 내릴 수 없음’ 이었다”고 강조했다.

주장에는 “저는 누구한테 먼저 가서 인사하거나 밥이나 술을 먹자고 하지 않는다”고 반박했다. 그는 “여 전 사령관과는 방첩사 자문위원 임명 때 잠깐 봤고, 조 전 원장과도 사실상 친분이 없다”고 말했다.

윤리위 출범 초 명단 유출로 동료 위원들이 공세 속에 스스로 물러난 점에 대해선

“가짜뉴스로 공격을 받고 억울하게 사퇴한 것”이라며 안타까움을 표했다.

“윤리위 구성을 방해하기 위해 오명을 뒤집어씌운 것”이라고 비판했다.