[단독] K공연계 1조7000억 최대 매출 뒤엔 年 수십억원 공연료 체불

서울의 한 클럽 연주자 66명 집단 소송

해마다 최소 10억원 이상 공연료 체불 발생

‘수익배분 거부·지연·제한’도 3년새 2배 가량 증가

AI로 생성한 이미지.

예술인 피해를 방지하기 위해 2022년 예술인권리보장법이 시행됐지만 이같은 권리침해 행위는 매년 증가 중이다. 한국예술인복지재단이 운영하는 예술인신문고로 접수되는 ‘예술인권리침해행위’ 중 ‘수익배분 거부·지연·제한’은 2023년 99건에서 2024년 137건, 2025년 179건으로 2년 만에 급증했다. 2023년부터 2025년까지 3년간 전체 예술인권리침해행위 316건 중 절반 이상을 수익배분 거부 및 지연이 차지한다.