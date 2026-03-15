폐지수거 어르신 안전과 생계 돕고 탄소저감 효과까지 창출한 혁신가
기우진 러블리페이퍼 이사장, 체인지메이커상 수상…안전경량손수레 보급, 폐박스 업사이클링 11톤 탄소 저감
“하나님이 함께 해주셨기에 이 일을 시작할 수 있었습니다. 모든 영광을 하나님께 올립니다. 앞으로도 겸손한 마음으로, 작은 변화가 모여 세상을 바꾼다는 사실을 현장에서 증명해가겠습니다.”
12일 한국서부발전이 주최하고 한국사회복지협의회가 주관한 제7회 대한민국 체인지메이커상 시상식에서 기우진 러블리페이퍼 이사장은 이같이 수상소감을 말했다.
지난 2013년 출근길에 힘겹게 폐지 나르는 어르신을 만난 게 시작이었다. 25세 대안학교 교사는 위험하고 힘든 노동을 하는 폐지 수거 어르신을 도울 방법이 없을까 고민했다. 그는 비영리스타트업을 설립, 안전경량손수레를 보급하고 저가인 폐지를 시세보다 6배 높은 가격에 매입해 어르신 생계를 도왔다. 매입한 폐지로는 친환경 캔버스를 제작, 보급해 11톤의 탄소절감 효과 등 환경적 가치를 창출했다.
기 이사장은 어르신들을 복지 수혜의 대상이 아닌, 도시의 자원순환을 지탱하는 자원재생활동가로 재정의해 노동의 존엄을 회복시켰다. 또 어르신들에게 폐지 수거 관련 일자리를 제공해 매일 출근하는 기쁨을 선사했다.
김재중 부국장 jjkim@kmib.co.kr
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