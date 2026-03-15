책장 밖으로 나온 이야기…3월 극장가 ‘베스트셀러 영화’ 러시
책장에서 시작된 이야기들이 올봄 극장가를 뜨겁게 달군다. 탄탄한 원작 도서의 서사에 영상적 상상력이 더해지면서, 출판과 영화 산업이 맞물린 ‘원작 지식재산(IP)’의 힘이 다시 주목받고 있다.
교보문고 3월 1주차 베스트셀러 순위에서도 이런 흐름이 뚜렷하다. 넷플릭스 영화 ‘파반느’ 공개와 맞물려 박민규의 소설 ‘죽은 왕녀를 위한 파반느’가 종합 5위로 상승했고, 오는 18일 개봉하는 영화의 원작인 앤디 위어의 공상과학 소설 ‘프로젝트 헤일메리’도 전주보다 9계단 올라 종합 16위를 기록했다. 이 작품은 2021년 출간 직후 뉴욕타임스 베스트셀러, 2022년에는 휴고상 최우수 소설 후보에 올랐다.
일본 베스트셀러를 원작으로 한 영화들도 이달 국내 극장가를 찾는다. 일본판 조커로 잘 알려진 영화 ‘폭탄’은 재일교포 3세 작가 오승호의 동명 소설을 바탕으로 한 서스펜스 스릴러로, 연쇄 폭탄 테러를 예언하는 남자와 이를 추적하는 경찰의 대결을 그린 작품이다.
일본 대표 추리소설 작가 히가시노 게이고의 소설 중 최초로 애니메이션 영화화된 ‘녹나무의 파수꾼’도 이달 개봉을 앞두고 있다. 소원을 들어준다는 녹나무와 그 나무를 찾는 사람들의 사연을 따라가는 이야기로, 원작은 일본에서만 100만부를 돌파한 베스트셀러다. 국내에서도 걸그룹 아이브의 안유진과 e스포츠 선수 이상혁(페이커) 등이 추천 도서로 언급하며 화제를 모으기도 했다.
히가시노 게이고의 또 다른 대표작 ‘나미야 잡화점의 기적’은 한국판 드라마로 제작이 진행 중이다. 약 10부작 규모로 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 공개를 논의 중이며, 현재 염정아와 류승룡, 김혜윤 등이 출연을 확정한 것으로 알려졌다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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