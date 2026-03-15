제주항공 참사 유족 “사고 현장서 유해 추정 물체 10여점 발견”

지난 12일 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대 관계자들이 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관된 여객기 잔해를 조사하고 있다. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공

수습되지 않은 유해일 가능성이 높은 것으로 보고 전남경찰청 과학수사대에 감식을 요청한 상태다.