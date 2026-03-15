119 신고했지만 도움 못 받아 숨진 30대 공무원 부검
대구경찰청은 구조 요청 신고를 했지만 도움을 받지 못하고 목숨을 잃은 대구 수성구 공무원의 사인을 밝히기 위해 16일 부검이 진행할 예정이라고 15일 밝혔다.
앞서 지난 12일 밤 11시35분쯤 수성구청 별관 사무실에서 초과 근무를 하던 30대 공무원 A씨는 몸에 이상을 느껴 휴대전화로 직접 119에 전화를 걸었다. 소방당국과 경찰이 출동해 수색에 나섰지만 구청 별관 건물 출입문이 잠겨있다는 이유로 사람이 없다고 판단해 내부 진입은 시도하지 않은 채 주변을 수색하다가 자정쯤 철수했다.
신고했음에도 아무 도움을 받지 못한 A씨는 다음 날인 오전 6시45분쯤 청사 별관 4층 사무실에서 이미 숨진 상태로 환경미화원에 의해 발견됐다. A씨에게서 외상 등 타살 흔적은 발견되지 않았고 현장에는 유서도 없었다고 경찰은 밝혔다.
소방 측은 GPS 위치가 구청 근처로 나왔을 뿐 정확히 구청을 가리키고 있지 않았고 A씨가 있던 건물의 경우 불이 꺼져 있는 데다 문이 잠겨 있어 사람이 없는 것으로 판단했다고 해명했다. 또 주변의 출입 가능한 건물들은 모두 수색했다고 덧붙였다.
A씨 빈소는 대구 한 요양병원 장례식장에 차려졌다. 지역에서는 허술한 대처로 공무원이 허망하게 숨졌다는 논란이 확산됐다. 논란이 커지자 경찰과 소방당국이 사태 파악에 나섰다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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