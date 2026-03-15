능선 따라, 그리운 제주 중산간 풍경

제주돌문화공원, 강태길 소장 사진전

‘바람의 노래를 들어라’… 17일부터

강태길 1988년 촬영. 동거문이 오름의 능선과 백약이오름. 피그먼트 프린트. 제주돌문화공원관리소 제공

제주도 돌문화공원관리소가 1980~2000년대 제주의 풍경을 담은 강태길 작가의 작품으로 소장품 기획전 ‘바람의 노래를 들어라’를 개최한다.



이번 전시는 강태길 작가가 돌문화공원에 기증한 소장품 350여점 가운데 40여점을 선별해 선보이는 자리다. 강 작가는 1986년 처음 제주에 발을 디딘 후 30년이 넘는 시간 동안 구좌·표선·성산 등 제주 동부 지역의 오름과 돌담, 바다를 카메라에 담아왔다.



끝없이 펼쳐진 들판과 출렁이는 억새, 오름 능선 너머로 소와 말이 한가로이 풀을 뜯는 초지의 모습은 중산간 개발로 이제는 사라진 풍경이다. 작가는 파노라마의 넓은 화각으로 당시의 제주를 기록했다.



전시는 오는 17일부터 7월 25일까지, 이어 11월 29일부터 2027년 2월 28일까지 오백장군갤러리 제6~7전시실에서 열린다. 제5회 제주비엔날레 개최에 따라 일정 중 일부가 중단되며, 세부 일정은 추후 돌문화공원 누리집에 공지될 예정이다.



이상효 돌문화공원관리소장은 “강태길 작가가 오랜 시간 애정을 담아 완성한 사진들은 예술적 가치뿐 아니라 잃어버린 제주의 경관을 기록한 소중한 아카이브”라며 “관람객들에게 ‘지금의 제주’에 대해 다시 생각하게 하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주도 돌문화공원관리소가 1980~2000년대 제주의 풍경을 담은 강태길 작가의 작품으로 소장품 기획전 ‘바람의 노래를 들어라’를 개최한다.이번 전시는 강태길 작가가 돌문화공원에 기증한 소장품 350여점 가운데 40여점을 선별해 선보이는 자리다. 강 작가는 1986년 처음 제주에 발을 디딘 후 30년이 넘는 시간 동안 구좌·표선·성산 등 제주 동부 지역의 오름과 돌담, 바다를 카메라에 담아왔다.끝없이 펼쳐진 들판과 출렁이는 억새, 오름 능선 너머로 소와 말이 한가로이 풀을 뜯는 초지의 모습은 중산간 개발로 이제는 사라진 풍경이다. 작가는 파노라마의 넓은 화각으로 당시의 제주를 기록했다.전시는 오는 17일부터 7월 25일까지, 이어 11월 29일부터 2027년 2월 28일까지 오백장군갤러리 제6~7전시실에서 열린다. 제5회 제주비엔날레 개최에 따라 일정 중 일부가 중단되며, 세부 일정은 추후 돌문화공원 누리집에 공지될 예정이다.이상효 돌문화공원관리소장은 “강태길 작가가 오랜 시간 애정을 담아 완성한 사진들은 예술적 가치뿐 아니라 잃어버린 제주의 경관을 기록한 소중한 아카이브”라며 “관람객들에게 ‘지금의 제주’에 대해 다시 생각하게 하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지