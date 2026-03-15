“진심 어린 위로” 3·15 유족들, 이 대통령 사과에 눈물

이재명 대통령이 15일 경남 창원 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 뒤 오무선 유족회장의 손을 잡고 있다. 연합뉴스, 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 15일 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석해 유족들에게 사과의 뜻을 전했다.

이 대통령은 기념식에서 “대한민국을 대표하는 대통령으로서 국가권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15 의거 희생자 유가족분들께 진심 어린 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 그러면서 이 대통령은

연단 옆으로 자리를 옮겨 허리를 깊이 숙였다. 이 같은 모습에

객석에서는 박수가 터져 나왔고,

박홍기 3·15의거 기념사업회장 등은 눈물을 훔쳤다.

이재명 대통령이 15일 경남 창원 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 뒤 참석자들을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스, 청와대통신사진기자단

정부가 3·15 의거에 대해 공식적인 사과 입장을 내놓은 것은 처음이다. 현직 대통령이

기념식에 앞서 국립 3·15민주묘지를 찾았을 땐 방명록에 “님들의 희생과 헌신, 민주주의 완성으로 보답하겠습니다”라고 적기도 했다.

3·15의거는 1960년 3월 15일 이승만 정권의 부정선거에 항거해 촉발된 최초의 유혈 민주화운동으로

4·19혁명의 도화선이 됐었다.