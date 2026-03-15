대전 대덕구, ‘돌봄건강학교’ 5곳으로 확대

대전 대덕구 돌봄건강학교 개소식. 대전 대덕구 제공

5곳으로 확대했다고 15일 밝혔다.

돌봄건강학교는 병원이나 요양시설을 이용하기 전 다양한 방식으로 건강관리를 지원하는 프로그램이다. 규칙적인 신체활동과 인지 프로그램, 정서활동, 공동식사 등의 활동을 통해 건강한 삶을 영위하도록 돕는다.

올해는 특히 전국 최초 ‘장애인 돌봄건강학교’를 열고 장애인의 건강관리와 사회참여도 지원할 계획이다.

재활운동과 문화·여가활동 등을 지원하는

신체 기능 유지 및 사회적 관계 형성, 장애별 특성을 고려한 맞춤형 프로그램을 제공한다.

돌봄건강학교는 예방적 건강관리 효과가 매우 높은 것으로 나타났다. 2024년 참여자 5만1478명을 대상으로 2495회의

운영한 결과 건강지표가 유지·개선됐다는 답변은 70.1%, 우울지수 감소는 86.5%에 달했다.

지난해의 경우 참여자는 8만1941명에 프로그램은 3033회로 확대됐다. 건강지표 유지·개선은 77.0%, 우울지수 감소는 79.0%를 기록하는 등 주민들의 건강과 정서 개선에 긍정적인 변화를 이끈 것으로 조사됐다.