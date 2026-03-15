대전 대덕구, ‘돌봄건강학교’ 5곳으로 확대
대전 대덕구가 예방 중심 통합돌봄 사업인 ‘돌봄건강학교’를 3곳에서 5곳으로 확대했다고 15일 밝혔다.
돌봄건강학교는 병원이나 요양시설을 이용하기 전 다양한 방식으로 건강관리를 지원하는 프로그램이다. 규칙적인 신체활동과 인지 프로그램, 정서활동, 공동식사 등의 활동을 통해 건강한 삶을 영위하도록 돕는다.
기존에는 법동종합사회복지관·대덕종합사회복지관·중리종합사회복지관 등 3곳에서 돌봄건강학교를 운영했지만, 올해 대덕구노인종합복지관·대덕구장애인종합복지관이 새롭게 참여하면서 사업 규모가 확대됐다.
올해는 특히 전국 최초 ‘장애인 돌봄건강학교’를 열고 장애인의 건강관리와 사회참여도 지원할 계획이다. 재활운동과 문화·여가활동 등을 지원하는 장애인 돌봄건강학교는 신체 기능 유지 및 사회적 관계 형성, 장애별 특성을 고려한 맞춤형 프로그램을 제공한다.
돌봄건강학교는 예방적 건강관리 효과가 매우 높은 것으로 나타났다. 2024년 참여자 5만1478명을 대상으로 2495회의 프로그램을 운영한 결과 건강지표가 유지·개선됐다는 답변은 70.1%, 우울지수 감소는 86.5%에 달했다.
지난해의 경우 참여자는 8만1941명에 프로그램은 3033회로 확대됐다. 건강지표 유지·개선은 77.0%, 우울지수 감소는 79.0%를 기록하는 등 주민들의 건강과 정서 개선에 긍정적인 변화를 이끈 것으로 조사됐다.
대덕구 관계자는 “돌봄건강학교는 아프고 나서 돌봄을 받는 곳이 아니라 아프기 전에 건강을 관리하고 관계를 만드는 예방적 돌봄 공간”이라며 “앞으로도 어르신과 장애인이 모두 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돌봄정책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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