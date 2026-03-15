국민연금, 알리안츠GI와 전략적 제휴…전주에 글로벌 운용사 10번째 입주
전 자산군 포괄 파트너십 첫 사례
알리안츠GI 전주사무소 개소
국민연금공단이 글로벌 자산운용사인 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors·알리안츠GI)와 전 자산군을 포괄하는 전략적 제휴를 맺었다. 국민연금이 특정 자산군이 아닌 전 자산군 차원에서 글로벌 운용사와 전략적 파트너십을 체결한 것은 처음이다.
국민연금공단은 지난 13일 전북 혁신도시 공단 본부에서 알리안츠GI와 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 국민연금이 기존 주식·채권·대체투자 등 개별 자산군 중심 협력을 넘어 전 자산군을 아우르는 전사 차원의 글로벌 전략적 파트너십을 공식화한 사례다.
양 기관은 협약을 통해 전 자산군 투자 관련 지식 및 운용 경험을 공유하고, 글로벌 금융시장과 거시경제 환경에 대한 중장기 전략을 함께 논의하기로 했다. 또 기금 운용 역량 강화를 위한 교육·연수 및 인재 교류도 단계적으로 추진할 계획이다.
1998년 설립된 알리안츠GI는 주식·채권·멀티에셋·사모시장 등 다양한 자산군에 투자하는 글로벌 자산운용사다. 2025년 말 기준 약 6940억 달러(약 999조원)의 자산을 운용하고 있으며, 전 세계 21개 이상 사무소에서 700명 이상의 투자 전문가가 활동하고 있다. 2006년부터 국민연금의 일부 투자자산을 위탁 운용해 왔다.
협약식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 토비아스 프로스 알리안츠GI 최고경영자(CEO)가 참석했다.
김성주 이사장은 “이번 전략적 제휴는 글로벌 금융기관과 장기적 협력 기반을 구축했다는 데 의미가 있다”며 “전주를 글로벌 자산운용 네트워크와 연결하는 거점으로 발전시키겠다”고 말했다.
토비아스 프로스 CEO는 “장기적 협력 관계를 제도적으로 구축했다는 점에서 의미가 있다”며 “공동 연구와 지식 교류, 교육·연수 등을 통해 국민연금의 투자 역량 강화를 지원하겠다”고 밝혔다.
협약 체결 이후 알리안츠GI 전주사무소 개소식도 전주시 만성동에서 열렸다. 전주사무소는 국민연금과의 협력 사업을 지원하는 거점으로 교육·연수 프로그램 운영과 실무 협력, 상시 소통 창구 역할을 맡을 예정이다.
알리안츠GI는 전주사무소 상주 인력으로 전북 지역 인재 채용도 추진할 계획이다. 이번 사무소는 국민연금 기금운용본부 인근에 들어선 글로벌 자산운용사 사무소 가운데 10번째다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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