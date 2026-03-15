이호균 목포시장 예비후보 “특권 내려놓는 정치로 목포 바꿀 것”
시장 급여 전액 기부 등 공약
더불어민주당 이호균 목포시장 예비후보는 최근 “정치는 특권이 아니라 책임이며, 먼저 내려놓는 정치로 목포를 바꾸겠다”며 시장 급여 전액 기부와 매관매직 근절을 핵심으로 한 시정 혁신 공약을 밝혔다.
이 예비후보는 “자영업자를 비롯한 시민들이 경제적 고통에 시달리고 있는 현실에서 시장이 월급을 받는 것은 송구스런 일이다. 시장은 직업이 아니라 봉사하는 자리다. 소상공인을 위한 진흥기금 1000억원을 조성하고 시장급여 전액을 기부하겠다”고 밝혔다.
또한 이 후보는 공직 인사 혁신을 강하게 강조했다. 그는 “선거 비용을 갚기 위해 인사가 거래되는 구조가 있다면 그것은 도시를 병들게 하는 가장 큰 원인”이라며 “시장에 당선된다면 매관매직을 뿌리 뽑고 정치 공무원을 퇴출시키겠다”고 밝혔다. 이어 “공무원들이 정치가 아니라 시민만 바라보고 일할 수 있는 행정 환경을 만들겠다”며 “공정한 인사 시스템을 통해 능력 중심의 공직 문화를 정착시키겠다”고 강조했다.
이 후보는 목포 발전 전략에 대해 서남권 핵심도시 전략을 제시했다.
그는 “이재명 정부 출범 이후 서남권에는 해상풍력, RE100 산업단지, 데이터센터 등 미래 산업 기회가 열리고 있다”며 “목포가 소외되는 도시가 아니라 서남권 미래산업을 완성하는 핵심 거점 도시가 되어야 한다”고 말했다.
아울러 이 후보는 “목포·무안·신안은 이미 하나의 생활권이며 통합을 통해 서남권 경쟁력을 크게 높일 수 있다”며 “무안반도 통합이 합의된다면 차기 통합시장 선거에 출마하지 않겠다”고 밝혔다. 끝으로 그는 “정치는 기득권을 내려놓는 결단에서 시작된다”며 “목포의 미래를 위해서라면 개인 정치보다 도시의 미래를 선택하겠다”고 포부를 밝혔다.
목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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