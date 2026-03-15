제주 방치된 빈집 임대주택·주차장으로 바꾼다
제주도, 올해 60억 투입
제주도가 빈집 활용 사업을 본격 추진한다.
도는 지난해 ‘2030 빈집 정비계획’을 수립한 데 이어 올해 총 59억2800만원을 투자해 빈집을 임대주택과 주차장으로 활용한다고 15일 밝혔다.
기존 2억원 수준이던 예산을 30배 가까이 확대했으며, 단순 철거·주차장 조성에서 공공임대주택과 농어촌 유학주택 공급으로 사업 방향을 전환한다.
우선 원도심 노후 빈집 매입해 리모델링한 뒤 공공임대주택으로 전환한다. 제주시 건입동을 중심으로 19세대를 매입하며, 에너지 효율을 높이는 ‘그린 리모델링’ 방식이 적용된다. 이 사업에는 제주도가 25억원, 제주도개발공사가 20억원을 투입한다.
또 빈집을 소유자로부터 무상 임대받아 리모델링 후 공공임대주택과 농어촌 유학주택으로 활용하는 사업에도 5억원이 지원된다.
제주도와 도교육청은 농어촌 학교 활성화와 도시 학생들의 전인교육 기회를 위해 농어촌 유학 프로그램을 운영 중이다.
올해 신학기 100가구 165명이 14개 농어촌 초등학교에 배정됐지만 학교 인근 거주 공간이 부족해 펜션 등에 머무는 사례가 발생하고 있다. 5년 무상 임대를 전제로 리모델링을 지원하며, 3월 중 대상 주택을 선정해 상반기 내 공사를 마칠 예정이다.
이와 함께 9억2800만원을 들여 빈집 44동을 철거하고 그 자리에 공한지 주차장과 임시 주차장을 조성한다.
제주도 총인구는 2023년 70만1000명으로 정점을 찍은 뒤 감소세를 보이고 있다. 인구 구조 변화에 따라 빈집도 꾸준히 늘고 있다.
도는 지난해 실태조사에서 3500호 중 1159호를 빈집으로 확정하고 정비 계획을 수립해 정비·활용의 법적 근거를 마련했다.
박재관 제주도 건설주택국장은 “빈집을 도시에 부족한 시설로 전환해 생활인구 유입과 원도심 활력 회복 등 복합적인 효과를 가져올 수 있도록 하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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