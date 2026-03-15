세종시 ‘제19회 전의 조경수 묘목축제’ 20일 개최
세종시가 20~22일 세종묘목플랫폼에서 ‘제19회 세종 전의 조경수 묘목축제’를 개최한다고 15일 밝혔다.
행사 기간 세종전의묘목협동조합 농가가 참여하는 묘목 판매장이 열리고 묘목 경매, 청년 농가 참여 부스 등이 운영된다.
어린이와 가족 단위 방문객을 위한 놀이마당과 반려 화분 만들기 등의체험·홍보 부스도 마련된다. 행사장 곳곳에 있는 도장을 모으면 축제장에서 추억을 담은 사진을 촬영할 수도 있다.
행사 기간 ‘내 나무 갖기 캠페인’을 통해 블루베리·무늬쥐똥나무 묘목 등 3일간 총 1500주를 방문객에게 무료로 배부한다.
권영석 세종시 환경녹지국장은 “전국 대표 조경수 생산지인 전의 묘목의 우수성을 널리 알리고 지역경제에도 활력을 불어넣을 수 있을 것”이라며 “축제장에서 다양한 묘목을 접하고 봄의 정취를 느껴보시길 바란다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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