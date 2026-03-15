특허심판 절차 문턱 낮춘다…지재처 ‘심판편람’ 개정
지식재산처 특허심판원이 지식재산 심판 사건의 지침서인 ‘심판편람’을 개편한다고 15일 밝혔다.
개편안은 최근 판례·법 개정 및 제도 개선사항 소개와 함께 실무 포인트를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 개선된다.
신규 제도가 도입된 이후 어려운 부분과 헷갈리는 부분 등을 보완하는 한편 심판종류별로 이해를 도울 수 있는 흐름도, 다수의 민원·문의사항을 포함하는 등 세부 가이드라인을 보완할 예정이다.
16일부터 다음 달 30일까지는 지재처 내부뿐 아니라 변리사, 기업 실무자 등 외부 이용자를 대상으로 아이디어 모집을 진행할 예정이다.
수렴된 의견을 바탕으로 초안을 마련하고 전문가 감수, 현장 간담회 등을 거쳐 하반기 지재처 및 특허심판원 홈페이지에 최종 개정본을 배포할 계획이다.
김기범 특허심판원장은 “현장의 여러 의견을 적극 반영할 계획”이라며 “지식재산권 분쟁이 보다 신속하고 신뢰성 있게 해결되도록 지원하겠다”고 말했다.
심판편람은 심판관이 특허·실용신안·상표·디자인 등 지식재산 심판사건을 처리할 때 필요한 절차적 기준과 기본을 담은 지침서다. 변리사 등 대리인과 기업·소상공인 등에게 심판 청구 및 대응을 위한 실무 가이드로 활용되고 있다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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