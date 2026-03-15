PXG, 극강의 탄도&스핀 컨트롤의 Stick'em'포지드 웨지 출시
프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)가 신제품 100% 단조웨지 Stick’em를 공식 출시했다.
이 웨지는 투어에서 영감을 받은 깔끔한 디자인과 하이-토(High-toe) 무게 배치, 최적화된 그루브 간격을 포함해 현대적인 퍼포먼스 기술을 집약한 제품이다. 일관된 탄도와 안정성, 그리고 강력한 스핀 컨트롤을 경험할 수 있다.
이 웨지는 8620 소프트 카본 스틸을 세 차례 단조하는 정밀 공정을 통해 제작된다.이 반복적인 단조 과정은 부드러우면서도 단단한 타구감과 함께 맑고 경쾌한 사운드를 선사한다.
하이-토(High-toe)무게 배치는 MOI를 높이고, 페이스를 열고 치는 샷에서 무게 중심이 타격 지점과 일직선상에 놓이도록 정렬해준다. 이는 페이스 전체에서 더욱 일관된 궤적과 예측 가능한런치 조건을 만든다.
또, PXG의 고성능 그루브 기하학 구조는 임팩트 시 마찰력과 일관성을 극대화하도록 설계되었다. 더 넓어진 그루브는 단면적을 넓혀 그루브 가장자리가 볼 커버에 더 효과적으로 접촉하게 한다. 이로 인해 향상된 탄도 컨트롤과 스핀을 만들어낸다.
PXG 미국 본사 엔지니어링 부문 수석 디렉터인 마이크 니콜레트는 “쇼트 게임은 골퍼가 자신감을 얻거나 잃는 결정적인 지점”이라며 “Stick’em포지드 웨지는 골퍼에게 샷 마다 예측 가능한 퍼포먼스를 제공한다. 단조 구조는 거리감을 조절하는데 있어 필수적인 부드러운 피드백을 전달한다”고 밝혔다.
2025년 DP월드투어 ‘올해의 선수상’을 수상하고 올해 미국프로골프(PGA)투어에 합류한 마르코 펜지가 이 웨지를 사용하고 있다.
50°, 52°,54°, 56°, 58°, 60° 등 6가지 로프트로 출시되며, 모든 스윙에 맞춘 다양한 샤프트와 플렉스 옵션을 제공한다. 54°~60° 로프트 모델은 풀페이스 그루브를 적용해 페이스를 오픈한 샷에서도 타격 면적을 극대화했다.
50°와 52° 모델은 풀스윙 컨트롤을 위한 전통적인 그루브를 특징으로 한다. 새로운단조 웨지 라인업에 대한 자세한 정보나 커스텀 피팅 예약은 PXG 공식 홈페이지 또는 가까운 PXG공식 대리점을 통해 확인 가능하다.
한편 카네는 2026년 초 발매한 신제품 PXG 라이트닝드라이버 시리즈의 인기에 힘입어 고객 대상 프로모션을 진행한다. 오는 3월 31일까지 PXG 도곡 직영점 피팅 센터 및 정기 시타회를 방문해 드라이버 및 메탈류 구매 시 PXG 익스트림 프리미엄 골프공 1더즌을 증정한다. PXG GEN8 아이언 구매 시 아이언 커버 세트를 증정한다. 이는 조기 소진시 마감된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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