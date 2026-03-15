김빠진 TK행정통합…대구·경북 각자도생 분위기

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먼저 정부의 2차 공공기관 이전 사업 대응 전략이 수정될 전망이다. 정부가 이미 2차 공공기관 이전 시 통합특별시 지역을 우선 고려하겠다는 입장을 밝힌 만큼 대구와 경북은 전남·광주특별시보다 불리한 입장다. TK통합공항 사업도 최대 20조원(연간 5조원)의 정부 재정 지원 인센티브를 기대할 수 없게 돼

다시 재원 마련 방안을 고민해야 할 상황이다.