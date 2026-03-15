김빠진 TK행정통합…대구·경북 각자도생 분위기
지역을 뜨겁게 달궜던 행정통합 분위기가 급속도로 식었다. 행정통합 입법 골든타임을 놓치면서 대구와 경북이 각자 살길을 찾아가는 분위기다.
15일 대구시와 경북도에 따르면 지난 12일 열린 국회 본회의에서 대구·경북 행정통합 특별법안이 상정되지 못했다. 앞서 2월 내 통과 목표 실패 후 지역 정치권이 통합 가능 마지노선을 연장했음에도 여야의 극한 대립 때문에 입법이 불발된 것이다.
두 번째 입법 노력까지 무산되면서 지역에서는 행정통합 무산을 기정사실로 받아들이는 분위기가 확산되고 있다. 대구시는 지역 현안 사업에 대한 점검을 벌이는 등 통합 논의 이전 분위기를 되찾기 위해 노력하는 모습이 역력하다.
대구시는 통합법안 본회의 상정이 불발된 지난 12일 열린 대구시 주요 현안 점검보고회에서 ‘대구경북 민·군 통합공항’(이하 TK통합공항) 이전 재원 마련 대책과 신속한 사업 진행 방안을 논의하고 취수원 이전 사업 추진 상황 등을 점검했다.
행정통합을 상정한 대책이 아닌 행정통합 논의 이전 대구시가 추진했던 계획의 연장선상에서 논의가 이뤄졌다. 국회와의 협력을 통해 기획예산처와 재정경제부 중심의 범정부 컨트롤타워 구축을 요구하고 국방부에 군공항 건설 비용이 2027년도 예산에 반영될 수 있도록 적극 요청한다는 것이다.
경북도는 이철우 경북도지사의 3선 도전에 따라 지방선거로 주요 관심사가 넘어가는 분위기다. 이 지사는 지난 7일 국민의힘 경북도지사 후보 선출을 위한 공천 신청서를 접수했다. 앞서 11명의 경북도 정무직 공무원들이 사직서를 제출했다.
지역에서는 행정통합을 상정해 계획한 사업들의 수정이 불가피할 것이라는 전망이 나온다. 각종 특례 조항들이 담긴 통합법안 통과 무산이 사업 추진 동력 상실로 이어진다는 것이다.
먼저 정부의 2차 공공기관 이전 사업 대응 전략이 수정될 전망이다. 정부가 이미 2차 공공기관 이전 시 통합특별시 지역을 우선 고려하겠다는 입장을 밝힌 만큼 대구와 경북은 전남·광주특별시보다 불리한 입장다. TK통합공항 사업도 최대 20조원(연간 5조원)의 정부 재정 지원 인센티브를 기대할 수 없게 돼 다시 재원 마련 방안을 고민해야 할 상황이다.
지역 정치권에서는 4월 초까지 아직 행정통합 기회가 남아있다는 주장도 나오지만 지방선거가 본격화되면서 추진 동력을 상실했다는 분석이 나온다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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