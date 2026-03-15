눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야

12일(현지시간) 서레이라이브에 따르면 미국 수면 전문가 마이클 브루스 박사는 커피를 마시는 최적의 시간으로 기상 후 최소 90분 뒤를 꼽았다. 그는 “우리 몸의 생체리듬을 고려하면 잠에서 깨자마자 커피를 마시는 것은 좋은 선택이 아니다”며 이같이 조언했다.

사람은 수면 중 호흡과 땀 등으로 상당한 수분을 잃는데, 이때 이뇨 작용이 있는 커피를 바로 마시면 탈수 증상이 심해질 수 있다는 것이다. 따라서 기상 직후에는 커피보다 물을 먼저 충분히 마시는 게 좋다.