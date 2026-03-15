제주해상 선박 실종자 발견 못해… “집중수색 중”
제주 차귀도 해상에서 발생한 어선 화재 사고의 실종자를 찾기 위한 수색 작업이 계속되고 있다.
15일 제주해양경찰서는 사고 직후 항공기와 경비함정 등 11척을 투입해 실종자 수색을 진행했으나 아직 발견하지 못했다고 밝혔다. 이에 따라 이날 오전부터 주간 집중 수색에 나섰다.
이번 수색에서는 해수유동예측시스템을 활용한다. 해수유동예측시스템은 조류나 파랑, 수온 등 바닷물의 흐름을 실시간으로 계산해 실종자가 어디로 흘러갈지 예측하는 시스템이다. 제주해경 관계자는 “가용자원을 총동원 수색에 최선을 다하고 있다”고 말했다.
앞서 14일 오전 10시쯤 제주 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 승선원 10명이 타고 있던 29t급 근해자망 어선 A호에 화재가 발생했다.
선원 8명은 인근 어선에 의해 구조됐지만, 나머지 2명은 실종 상태다.
실종된 선원은 모두 한국인으로, 사고 당시 선내에 남아 있던 것으로 추정된다. 그러나 해경 출동 당시 선체 대부분이 불에 타 내부 진입이 어려웠던 것으로 전해졌다.
사고 선박은 인화성이 높은 섬유강화플라스틱(FRP) 재질로 제작돼 부분 잠재화재가 지속되다 화재 발생 7시간 만인 전날 오후 4시53분 완전히 진화됐다.
이후 구조대가 선미 측 선원 침실 확인을 시도했으나 화재로 공간이 붕괴돼 확인이 불가능했고 선박은 오후 5시44분쯤 침몰했다.
해경은 침몰 지점을 중심으로 반경 9.3㎞ 내에서 선박 11척과 항공기 3대를 투입해 야간 수색을 이어갔지만 성과는 없었다.
오영훈 제주도지사는 이날 오전 한림항을 찾아 대책회의를 주재하며 실종자 수색과 사고 수습 상황을 점검했다.
오 지사는 “실종된 선원 두 분이 하루빨리 가족 품으로 돌아올 수 있도록 해경 등 관계기관과 긴밀히 협력해 수색에 총력을 기울이겠다”며 “실종자 가족들의 불편이 없도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사