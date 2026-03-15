서울, 英 매체 선정 ‘세계 최고 도시 9위’…1위는?

서울의 야경. 국민일보DB

영국 매체 ‘타임아웃’이 발표한 ‘2026 세계 최고 도시 50’에서 9위를 차지했다.

1위는 멜버른이 차지했으며 이어 상하이 에든버러 런던 뉴욕 순이었다. 아시아 도시 중엔 상하이에 이어 방콕(8위)이 서울보다 높은 순위를 차지했으며 도쿄는 10위에 랭크됐다.

타임아웃은 서울의 강점으로 사계절 색다른 즐길거리와 활기찬 라이프스타일 등을 꼽았다.

세계적 관심을 받는 베이커리 투어, 개성 있는 카페와 디저트 문화, K팝을 비롯한 음악·공연·전시 등도 서울의 강점으로 언급됐다.

서울은 지난해 일본 모리재단이 발표한 ‘세계도시경쟁력지수’(GPCI)에서는 전년도에 이어 6위에 오르기도 했었다.

오세훈 서울시장은 “

도시 인프라, 문화·관광 콘텐츠 등을 지속 발굴, 발전시켜 하드웨어와 소프트웨어 파워를 두루 갖춘 '육각형 도시'로 만들어 나가겠다”고 말했다.