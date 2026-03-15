시사 전체기사 [속보]국힘, 서울시장 후보 추가 공천 접수…“오세훈 참여해달라” 입력:2026-03-15 11:31 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 친명 “공소 취소 거래설, 김어준도 책임”… 김 “고발엔 무고로 대응” 2 보이콧·신경전·사퇴… 국힘, 지선 앞 대혼란 3 ‘사퇴 번복’ 국힘 이정현 “공관위원장 복귀하겠다” 4 北방사포 타격훈련 공개…김정은 “사정권 내 적에 불안 줄 것” 5 李대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 보도 언론들 사과 없어” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 서학개미, 1월 해외투자 3배 폭증…국민연금은 60% 급감 2 ‘32만전자·170만닉스 간다’ 이란 전쟁에도 목표가 줄상향 3 서울 빌라 ‘공급 절벽’…지난해 준공 규모, 아파트의 10분의 1 4 [단독] 쿠팡맨·배민라이더, AI 전환에 취약…“대규모 실업 가능성” 5 석유 최고가격제 첫날 평균 1800원대로… 체감까진 시간 걸려 해당분야별 기사 더보기 1 대통령 경고에도 “검찰 간판만 바꿔” 반기 든 與 강경파, 왜? 2 딸 향한 킥보드 막다 중태 빠진 엄마…가해 중학생·업체 송치 3 생후 60일 딸 두고 떠난 41세 가장…5명 살리고 하늘로[아살세] 4 대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결” 5 5세대 실손 출시 한 달 앞으로… ‘이런 분’은 꼭 갈아타세요 해당분야별 기사 더보기 1 빛의 속도로 느는 50경 빚더미 지구촌 2 한국 등 5개국 콕 찍은 트럼프 “호르무즈 군함 파견 바란다”…안보 비용 떠넘기나 3 트럼프, 호르무즈 해협에 ‘한국 등 5개국’ 함정 파견 요구 4 미 국방 “이란 새 최고지도자, 부상 당해…외모 훼손된듯” 5 “이란, 호르무즈에 기뢰 설치”… 장기전 공포 확산 해당분야별 기사 더보기 1 “끝맺음 아쉽지만 영광”…류현진, 국가대표 은퇴 선언 2 ‘호퍼스’ 흥행에는 한국계 제작진 손길 있었다 3 “아울렛이야, 골프장이야?”…현대프리미엄아울렛 ‘A Golf Journey at SPACE1 CC’ 개최 4 ‘세계1위’ 지노 티띠꾼 보유국 태국 선수들, “KLPGA투어는 진출하고 싶은 투어다” 5 홍정민 “한국여자오픈 우승만큼은 놓치고 싶지 않다” 해당분야별 기사 더보기 1 새벽 첫차로 서울역 간 꼬마들… 노숙인 급식소서 배운 ‘나눔’[아살세] 2 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 3 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 4 소프라노 이정은 독창회, 브람스의 실내악 5 [오늘 뭐 먹지] 딸깍! 껍데기가 열릴 때 내 입도 열렸다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 北방사포 타격훈련 공개…김정은 “사정권내 적에 불안 줄 것” ‘공급 절벽’ 서울, 비아파트 씨 마른다…아파트의 10분의 1 한국 등 5개국 콕 찍은 트럼프 “호르무즈 군함 파견 바란다”…안보 비용 떠넘기나 대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결” 대통령 경고에도 “검찰 간판만 바꿔” 반기 든 與 강경파, 왜? 석유 최고가격제 첫날 평균 1800원대로… 체감까진 시간 걸려 의대 증원 최대 수혜는 강원대·충북대… 28학번 배로 늘어 “이란, 호르무즈에 기뢰 설치”… 장기전 공포 확산 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요