시사 전체기사

[속보]국힘, 서울시장 후보 추가 공천 접수…“오세훈 참여해달라”

입력:2026-03-15 11:31
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
北방사포 타격훈련 공개…김정은 “사정권내 적에 불안 줄 것”
‘공급 절벽’ 서울, 비아파트 씨 마른다…아파트의 10분의 1
한국 등 5개국 콕 찍은 트럼프 “호르무즈 군함 파견 바란다”…안보 비용 떠넘기나
대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결”
대통령 경고에도 “검찰 간판만 바꿔” 반기 든 與 강경파, 왜?
석유 최고가격제 첫날 평균 1800원대로… 체감까진 시간 걸려
의대 증원 최대 수혜는 강원대·충북대… 28학번 배로 늘어
“이란, 호르무즈에 기뢰 설치”… 장기전 공포 확산
국민일보 신문구독