국립창원대 통합 출범…창원·거창·남해·사천 4캠퍼스 체제
거창·남해 도립대 통합…전국 첫 다층학사제
창원·거창·남해·사천 4개 캠퍼스 체제 출범
방산·원전·스마트제조 인재양성 본격화
국립창원대학교가 경남도립 거창대학과 남해대학을 통합해 창원·거창·남해·사천을 잇는 4개 캠퍼스 체제로 새롭게 출범했다. 국립대와 도립대 통합을 통한 고등교육 혁신 모델로 주목받고 있다.
국립창원대와 경남도는 지난 13일 창원캠퍼스 인송홀에서 ‘통합 국립창원대 출범식’을 열고 통합대학 체제 출범을 공식 선언했다.
이번 통합으로 국립창원대는 전국 최초로 일반학사(4년제)와 전문학사(2년제) 과정을 함께 운영하는 ‘다층 학사제’를 도입했다. 종합대학은 일반학사, 전문대학은 전문학사 과정을 각각 운영해야 하는 기존 제도와 달리 두 학사 과정을 동시에 운영하는 방식으로, 교육부 규제 특례가 적용됐다.
출범식에서는 교육부와 경남도, 국립창원대 간 ‘통합대학 이행 협약’도 체결됐다. 도는 통합대학의 안정적인 정착을 위해 2030년까지 5년간 운영비와 장학금 등을 지원하고, 교육부는 대학 특성화와 통폐합 이행 계획 추진을 위한 행·재정적 지원에 나서기로 했다.
이날 국립창원대는 방산(Defense), 원전(Nuclear), 스마트 제조(Autonomous) 등 경남 전략 산업과 연계한 ‘DNA+ 2030 비전’도 발표했다. 대학은 4개 캠퍼스 특성화를 기반으로 교육과 연구, 산학협력 기능을 통합해 지역 전략 산업을 이끌 인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다.
캠퍼스별로는 창원캠퍼스가 방위산업과 원전, 스마트 제조 등 첨단 산업 연구 인력을 양성하고 거창과 남해 캠퍼스는 지역 산업과 연계한 전문 기술 인재 양성 기능을 맡는다. 사천 우주항공캠퍼스는 국가항공산단과 우주항공청 등과 연계해 항공우주 산업 인재 양성 거점 역할을 담당한다.
한편 이날 행사에 앞서 최교진 교육부 장관과 박민원 국립창원대 총장 등 관계자들은 창원 LG전자 스마트파크를 방문해 산학 협력 방안을 논의했다. LG전자는 545억원을 투입해 국립창원대에 냉난방공조(HVAC) 연구센터를 구축하고 2027년 완공 후 대학에 기부할 예정이다. 연구센터는 기계·전기전자·인공지능 분야 산학 공동 연구와 고급 연구 인력 양성 거점으로 운영될 계획이다.
최 장관은 “국립창원대가 동남권 산학 협력 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다. 박민원 국립창원대 총장은 “4개 캠퍼스 체제 출범은 대학과 지역 산업의 역량을 연결하는 구조 혁신의 출발점”이라며 “산학 협력을 강화해 지역 전략 산업을 선도하는 대학으로 도약하겠다”고 했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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