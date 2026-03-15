울산 흔들리면 국가 경제 위기…울산시, 주력산업 살리기 총력전
조선업 광역비자’와 ‘석화 위기지역 지정’ 투트랙 정면 돌파
울산시가 지역 경제를 지탱하는 양대 축인 조선업과 석유화학 산업의 위기를 극복하기 위해 전방위적인 대응 체계를 가동했다. 부족한 노동력은 ‘광역비자’로 수혈하고, 구조적 한계에 부딪힌 석유화학은 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정으로 돌파하겠다는 전략이 본격화되고 있는 것이다.
15일 울산시 등에 따르면 최근 조선업계는 역대급 수주 호황을 맞았지만 현장에서 배를 만들 인력이 부족해 생산에 차질을 빚고 있다.
이에 시는 지자체가 직접 인력을 설계·관리하는 ‘울산 광역형 비자(E-7-3)’ 안착에 사활을 걸고 있다.
지난해 6월 시범 운영을 시작한 울산형 광역비자는 현재까지 외국인 숙련공 133명이 입국해 현장에 배치되는 성과를 거뒀다.
법무부 역시 지난 11일 울산에서 열린 ‘조선업 분야 상생 정책 간담회’를 통해 실질적으로 필요한 숙련 외국기능인력을 중심으로 제도를 개편·보완해야 한다는 시의 입장에 공감대를 형성한 것으로 전해졌다.
하지만 노동계의 반발은 여전하다. 노동계는 외국인 인력 투입이 저임금 구조를 고착화하고 근로 조건을 악화시켜, 결국 내국인 청년들의 취업 기회를 빼앗는 ‘일자리 잠식’을 초래할 것이라며 우려하고 있다.
이에 대해 시 관계자는 “지난해 울산 내 외국인 숙련인력(4339명) 중 광역비자 비중은 단 2%에 불과하다”며 “성급한 잠식 우려보다는 산업의 생존을 위한 골든타임을 먼저 고민해야 할 때”라고 강조했다.
석유화학 산업은 중국발 공급과잉과 글로벌 수요 위축이라는 구조적 벽에 부딪혔다.
시는 가동률 저하와 마진 악화가 지역 경제의 심각한 침체로 이어지기 전, 정부에 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정을 신청했다. 지정 여부는 이르면 내달, 늦어도 5월 중 결정될 예정이다.
선제대응지역으로 지정되면 긴급 경영안정 자금과 투자 보조금, 정책 금융 지원 등이 대폭 확대된다. 특히 시는 ‘샤힌 프로젝트’와 같은 대규모 투자가 규제에 막히지 않도록 정부의 적극적인 행정 지원을 강력히 촉구하고 있다.
김두겸 울산시장은 “울산이 무너지면 국가 수출 전선에 치명적”이라며 “모든 행정력을 집중해 위기를 기회로 바꾸겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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