해수동 상승세 꺾였다…부산 집값 상승 둔화
해운대·수영·동래 상승폭 줄며 관망세
아파트 매매 0.02% 상승…상승세 둔화
전셋값 0.12% 오르며 20개월 상승
부산 아파트값 상승세가 최근 들어 한풀 꺾이는 모습이다. 해운대·수영·동래 등 주요 주거지역의 상승폭이 줄어드는 가운데 매수 관망세가 이어지면서 시장 분위기도 다소 진정되는 흐름을 보이고 있다. 반면 전세시장은 실수요를 중심으로 오름세가 이어지며 매매시장과 다른 흐름을 나타내고 있다.
15일 한국부동산원 ‘3월 둘째 주(3월 9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 부산 아파트 매매가격은 전주보다 0.02% 상승했다. 지난달 둘째 주 0.04% 상승에서 셋째 주 0.03%로 낮아진 뒤 최근까지 0.03% 수준을 유지하다가 이번 주에는 상승폭이 0.01%포인트 더 줄었다.
부산 부동산 시장의 선도 지역으로 꼽히는 해운대·수영·동래구, 이른바 ‘해수동’에서도 상승세 둔화가 뚜렷하게 나타났다. 수영구는 지난 2월 셋째 주 0.23% 상승에서 이번 주 0.02%로 상승폭이 크게 줄었고, 해운대구는 0.14%에서 0.08%로, 동래구는 0.13%에서 0.05%로 각각 상승률이 낮아졌다.
실제 시장에서는 매도 희망 가격과 거래가격 사이의 간극도 나타나고 있다. 동래구의 한 아파트 전용면적 113㎡ 매물의 경우 일부 매물이 8억원 안팎의 호가로 나오고 있지만 실제 거래는 7억원대 중반에서도 성사가 쉽지 않은 상황인 것으로 전해졌다. 매수 관망세가 이어지면서 매도자의 기대 가격과 실제 거래 가격 사이의 차이가 벌어지고 있다는 분석이다.
지역별로는 북구(0.07%)가 화명·덕천동 일대 단지를 중심으로 상승했고 남구(0.08%)와 해운대구(0.08%)도 일부 단지를 중심으로 상승 거래가 이어졌다. 반면 서부산권과 원도심은 하락세가 이어지거나 큰 변화 없이 보합 흐름을 보이는 등 지역별 온도 차도 나타났다.
전세시장은 상승세가 이어졌다. 부산 아파트 전셋값은 전주보다 0.12% 오르며 지난해 8월 이후 약 20개월째 상승 흐름을 이어갔다. 상승폭도 전주보다 0.01%포인트 확대됐다.
동래구(0.18%)는 명륜·사직동 중소형 아파트를 중심으로 상승했고 부산진구(0.17%)는 개금·부암동 일대 단지 위주로 전셋값이 올랐다. 해운대구(0.17%) 역시 우·중동 주요 단지를 중심으로 상승세가 이어졌다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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