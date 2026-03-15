“윤석열 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국·한동훈 SNS 설전
조국 조국혁신당 대표와 한동훈 전 대표가 14일 서로를 향해 “윤석열의 꼬붕” “이재명에 아첨”과 같은 거친 표현을 써가며 SNS에서 설전을 벌였다.
조 대표는 페이스북에 한 대표의 발언을 인용하면서 “법무부 장관도 국민의힘 비대위원장도 윤석열이 발탁했지 국민이 선출한 적이 없다”고 적었다.
이어 “윤석열과 한동훈의 관계는 오야붕과 꼬붕 관계였을 뿐”이라며 “윤석열이 자신을 죽이려 한다는 걸 안 후에야 비로소 탄핵에 찬성했던 자가 이제 와서 세치 혀로 국민을 속이려 한다. 역시 조선제일 혀”라고 주장했다.
그는 “검찰이 이재명 민주당 대표에 대한 조작수사를 벌이고 구속영장을 청구했을 때, 한동훈은 법무부 장관으로 ‘이재명은 대규모 비리의 정점’이라고 강조하며 구속 필요성을 국회에서 역설했다”고 했다.
그러면서 “이재명 대표를 구속시키고 나면 자신이 대통령될 것이라고 생각했을 것”이라며 “한동훈은 당시 자신의 국회 발언이 여전히 옳다고 생각하는지 국민 앞에 답해야 한다”고 했다.
이에 한 전 대표는 페이스북을 통해 “당당하게 국민들 앞에 답한다”며 “제가 이재명 체포동의안 통과시키면서 법무부 장관으로서 했던 범죄 내용과 체포 필요성에 대해 했던 발언은 옳았다”고 반박했다.
이어 “그러니 지금도 이재명 정권이 당당하게 재판 못 받고 대법원 겁박하고 불법 공소 취소하려 드는 것”이라고 했다.
그는 “그런데 조국씨 부산 말고 군산 보내달라고 이재명 민주당에 떼쓰던데, 이렇게 이재명에 아첨하면 부산 말고 군산 과연 보내줄까요”라고 덧붙였다.
앞서 한 전 대표는 당에서 제명된 이후 첫 지역 공개 행보로 대구와 부산을 찾은 바 있다. 이에 해당 지역에서 6·3 지방선거 및 재보궐선거 출마를 검토 중이라는 관측이 나온다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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