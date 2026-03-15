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인천항만공사, 인천항 드론 공공서비스 개시…항공촬영 제공

입력:2026-03-15 10:45
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인천항만공사 신사옥 IBS타워. IPA 제공

인천항만공사(IPA)는 인천항 협력기업의 안전 관리와 홍보 지원을 위해 항공촬영 서비스를 무상 제공하는 ‘인천항 드론 공공서비스’를 개시한다고 16일 밝혔다.

공사는 정부 정책 기조인 드론 활용 및 신기술 공공서비스 활성화에 부응하고 기관 자원을 공유해 민간기업의 점검비용을 경감하는 등 상생협력 생태계를 구축하고자 인천항 드론 공공서비스를 기획했다.

공사가 보유한 전문 인력과 드론 장비를 활용해 정기(분기별) 및 수시 항공촬영을 무상으로 제공한다. 정기 항공촬영을 통해서는 시설물 상태점검, 기업홍보 등 여러 목적의 항공촬영을 지원한다. 수시 항공촬영으로는 인력점검 사각지대 해소, 위험요소 발굴 등 안전 목적에 한정해 지원할 예정이다.

인천항 드론 공공서비스에는 우수한 기술의 KC인증 국산 드론과 SW만을 사용한다. 또 사진과 영상 모두 4K(UHD)급 고화질의 촬영결과물을 제공해 활용도를 높일 계획이다. 항만 보안구역에 대해서는 촬영 대상물 이외 배경을 블라인드 처리하는 등 철저한 보안 조치와 절차를 거친 뒤 결과물을 인도한다.

지원 대상은 인천항 입주기업, 건설현장 관계사 등 모든 인천항 협력기업이다. 촬영 대상물이 인천항에 있다면 임대시설, 민자시설이나 건설현장 구분없이 신청할 수 있다.

공사는 오는 17일부터 2분기 서비스 신청을 선착순(15건 내외)으로 접수한다. 신청 기업과 일정협의 및 비행 승인 절차를 거친 뒤 순차적으로 항공촬영을 진행한다. 자세한 신청방법과 절차는 공사 홈페이지 사업공고문에서 확인할 수 있다.

윤성태 공사 친환경·기술개발실장은 “공공기관으로서 기관이 보유한 전문인력과 자원을 공유해 인천항 전역에 신기술 공공서비스 문화를 확산시키고자 한다”며 “앞으로도 인천항에서 다양한 신기술을 체감할 수 있도록 항만 특화 기술 개발·안착에 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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