국내 최대 도크 군산조선소 매각…9년 만에 ‘신조 조선소’ 전환 시동
HJ중공업 최대주주 에코프라임마린퍼시픽 인수
HD현대重, 3년간 블록 물량 보장…
VLCC 등 신조 선박 건조 전환 기대
전북 “조선 생태계 복원 분수령”
국내 조선업 호황 속에서도 ‘블록 조립 공장’에 머물러 있던 전북 군산조선소가 새 주인을 찾았다.
HD현대중공업이 군산조선소를 HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽에 넘기기로 하면서 2017년 가동 중단 이후 9년 만에 완성 선박을 직접 건조하는 신조 조선소로의 전환 가능성이 열렸다.
15일 전북특별자치도와 조선업계에 따르면 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업은 지난 13일 군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서(MOA)를 체결했다. 양측이 조선소 자산을 넘기고 받겠다는 의사를 공식 문서로 확인한 것으로, 최종 계약은 실사를 거쳐 체결될 예정이다. 매각 금액은 7000억~1조원으로 추정된다.
인수에 나선 에코프라임마린퍼시픽은 HJ중공업의 모회사다. 기술력이 검증된 조선 설계와 건조 역량을 기반으로 군산조선소를 신조 선박 건조가 가능한 조선소로 육성하겠다는 구상이다.
이번 거래의 핵심은 군산조선소가 울산에 납품할 선박 블록을 조립하는 ‘외주형 생산기지’에서 벗어날 가능성이 커졌다는 점이다. HJ중공업은 부산 영도조선소를 보유하고 있지만 물리적인 공간 부족과 300m의 짧은 도크(dock·선박 건조장)로 대형 선박 수주에 제약이 있었다. 반면 군산조선소는 넓은 부지와 국내 최대 도크를 갖추고 있어 활용 기대가 커지고 있다.
군산조선소는 대형 조선 인프라를 갖춘 곳이다. 길이 700m 도크와 1650t급 골리앗 크레인을 보유한 국내 최대 규모의 조선시설 가운데 하나다. 이는 18만t급 벌크선을 기준으로 연간 최대 12척을 건조할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있다.
HD현대중공업이 2010년 군산국가산단 내 180만㎡ 부지에 조성한 이 조선소는 한때 초대형 원유운반선(VLCC)과 컨테이너선을 건조하며 서해권 조선산업 거점으로 주목받았다. 전성기에는 약 4000명의 인력이 근무하며 군산 제조업 고용과 지역 상권을 지탱했다.
그러나 글로벌 조선업 침체가 본격화한 2017년 가동이 중단되면서 군산과 전북의 조선업 생태계도 빠르게 위축됐다. 2022년 10월 블록 생산 중심으로 일부 재가동됐지만 완성 선박 건조 기능은 회복하지 못했다. 현재는 10만t 규모의 선박 블록을 생산하는 수준에 머물러 있다.
HD현대중공업도 조선소의 안착을 지원하기로 했다. 향후 3년간 현재 수준의 블록 제작 물량을 군산조선에서 발주하고 설계 용역과 원자재 구매 대행, 스마트조선소 관련 기술 지원도 제공할 계획이다. 새 운영 주체로서는 초기 가동률을 확보하며 생산 체계를 안정적으로 전환할 수 있는 기반을 확보한 셈이다.
조선업에서 블록 생산과 신조 건조는 산업적 의미가 크게 다르다. 블록 공정이 신체 일부를 제작하는 단계라면 신조 건조는 설계와 의장, 도장, 탑재, 시운전까지 포함한 조선소의 본연의 기능을 의미한다. 군산조선소가 신조 체제로 전환할 경우 고용과 기자재·협력업체, 항만 물류까지 지역 산업 전반에 미치는 파급효과가 크게 확대될 것으로 전망된다.
이번 합의는 군산조선소 정상화의 첫 현실적 전환점으로 받아들여지고 있다. 현재 군산조선소에서 일하는 사내 협력사 인력 806명의 고용은 그대로 승계될 것으로 예상된다. HD현대중공업 직영 인원 199명은 울산 본사로 재배치된다. 향후 신조 건조 기능이 단계적으로 복원될 경우 협력업체 복귀와 신규 채용도 뒤따를 가능성이 높다.
조선업 슈퍼사이클과 한·미 조선 협력 확대 흐름도 군산조선소에 다시 기회를 주고 있다는 평가가 나온다. 업계에서는 미국 해군 함정 MRO 거점과 특수선 건조 기지 등 다양한 활용 가능성도 거론하고 있다.
김관영 전북지사는 “이번 합의각서 체결은 군산조선소 완전 정상화를 향한 중요한 전환점”이라며 “군산조선소가 대한민국 조선산업을 떠받치는 핵심 거점으로 다시 설 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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