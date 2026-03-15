국내 최대 도크 군산조선소 매각…9년 만에 ‘신조 조선소’ 전환 시동

HJ중공업 최대주주 에코프라임마린퍼시픽 인수

HD현대重, 3년간 블록 물량 보장…

VLCC 등 신조 선박 건조 전환 기대

전북 “조선 생태계 복원 분수령”

전북 군산조선소 전경

HD현대중공업이 군산조선소를 HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽에 넘기기로 하면서 2017년 가동 중단 이후 9년 만에 완성 선박을 직접 건조하는 신조 조선소로의 전환 가능성이 열렸다.

김관영 전북지사는 “이번 합의각서 체결은 군산조선소 완전 정상화를 향한 중요한 전환점”이라며 “군산조선소가 대한민국 조선산업을 떠받치는 핵심 거점으로 다시 설 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.