충남소방본부, 소방정책 종합평가 5년 연속 ‘최우수’
충남소방본부는 ‘2025년 국민행복 소방정책 종합평가’에서 5년 연속 최우수기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다.
소방청은 매년 전국 19개 시·도 소방본부를 대상으로 예방안전, 현장대응, 안전관리 등 7개 분야 35개 항목에 대해 종합평가하고 있다.
충남소방본부는 화재조사 학술대회 최우수상 수상, 구급전문교육사 강의대회, 특별사법경찰 우수사례 등 각종 분야에서 좋은 성적을 거둬 올해도 최우수기관으로 선정됐다.
성호선 충남소방본부장은 “데이터 활용 사고위험지역 발굴·개선, 스마트 소방시스템 구축, 취약계층 주택용 소방시설 보급 등을 통해 주택화재 사망자 수가 전년 대비 50% 감소했다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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