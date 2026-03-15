인천시설공단, 강화 해미지마을과 도농상생 업무협약

도농 상생 및 지역경제 활성화 업무협약식. 인천시설공단 제공

협약은 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농촌 마을에 활력을 불어넣고 공기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다.

김재보 공단 이사장은 “아름다운 해미지 마을과 인연을 맺게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “단순 교류를 넘어 지역 농가에 실질적인 도움이 될 수 있도록 마음을 다해 상생의 가치를 실천하겠다”고 말했다.