인천시설공단, 강화 해미지마을과 도농상생 업무협약
인천시설공단은 지난 13일 강화군 석모도 해미지마을(해미지 영농조합법인)을 방문해 ‘도농 상생 및 지역경제 활성화 업무협약(MOU)’을 체결했다고 15일 밝혔다.
협약은 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농촌 마을에 활력을 불어넣고 공기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약을 통해 농번기 일손 돕기 지원, 농·특산물 구매 지원 및 판로 확대 협력, 임직원 마을 체험 프로그램 홍보 및 참여 독려 등 상생 협력 프로그램을 추진하기로 약속했다.
김재보 공단 이사장은 “아름다운 해미지 마을과 인연을 맺게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “단순 교류를 넘어 지역 농가에 실질적인 도움이 될 수 있도록 마음을 다해 상생의 가치를 실천하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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