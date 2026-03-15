‘섬 배달·산불 감시’ 충남 드론 서비스 지역 확대
충남에서 드론을 활용한 서비스 대상 지역이 기존 3곳서 6곳으로 확대될 예정이다.
충남도는 ‘드론실증도시 구축사업’ 공모에 공주·보령·서산·아산·논산·당진 등 6개 시군이 선정돼 생활 물류·행정서비스 혁신을 위한 드론 실증사업을 확대한다고 15일 밝혔다.
국토교통부는 드론 배송, 레저, 공공서비스 등 지역 특화 드론 활용 모형을 발굴하고 상용화를 지원하기 위해 이번 공모 사업을 주관했다.
공주·보령·서산시는 지난해에 이어 올해도 드론 배송과 재난 감시 등 드론 서비스를 추진한다.
서산시는 이달부터 매주 금요일부터 일요일까지 하루 9차례 고파도·우도·분점도·벌천포해수욕장·삼길포좌대낚시터 등에 여러 물품을 드론으로 전달하는 서비스를 운영하고 있다. 상반기 중 서비스 시간을 야간까지 확대하고, 드론 주요 부품 4종도 국산화할 방침이다.
보령시는 취약계층을 대상으로 밑반찬을 배송하고, 공공배달앱을 통한 생필품 배송 서비스를 제공 중이다. 보건진료소에서 수거한 폐의약품을 육지로 되돌려 보내는 역배송과 해양 순찰도 진행한다.
공주시는 관광객과 주민을 대상으로 지역 특산품 배송 서비스를 연간 200회 이상 운영할 계획이다. 전체 면적의 약 70%가 산림인 지역 특성을 고려해 봄·가을 산불조심기간 동안 취약 지역을 대상으로 드론 감시도 진행한다.
이번에 새로 선정된 아산·논산·당진은 드론 기반 행정서비스와 생활 물류 혁신 모형을 추진한다.
아산시는 드론·지리정보 인공지능(GEO AI) 기술을 활용한 도시 변화 탐지와 소형 드론 지하시설물 측량을 진행하기로 했다. 논산시와 당진시는 각각 농특산물 드론 하이패스 배송과 섬 지역 물류 배송을 추진할 계획이다.
임택빈 도 토지관리과장은 “충남은 드론 배송 실증사업을 비롯해 드론공원 조성, 디지털 갯벌지도 구축, 드론 활용 재난 대응 등 다양한 드론 정책을 추진하고 있다”며 “이번 공모 선정으로 드론을 활용한 생활밀착형 서비스 실증을 여러 지역에서 추진할 수 있게 됐다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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