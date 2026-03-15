인천시, 뿌리산업 청년 취업 지원 확대

인천시청 전경. 인천시 제공

멘토멘티 백일업 지원사업은 뿌리산업 기업의 재직 숙련근로자와 신규 입사자를 연결하는 멘토링 제도를 운영해 신규 근로자의 조기 적응과 안정적인 안착을 근속을 돕는 사업이다.

시는

현장 중심의 기술을 전수하고 직무 이해도를 높여 신규 입직자의 초기 이탈을 줄이고 기업의 인력 유지와 안정적인 고용 환경 조성을 도울 방침이다.

뿌리산업 푸쉬업 지원사업은 6개월 이상 취업 공백이 있는 청년을 대상으로 취업을 지원하고 기업의 직무훈련을 통해 현장 적응을 돕는 사업이다.

김상길 시 경제산업본부장은 “청년의 노동시장 진입을 돕고 신규 입직자의 안정적인 정착을 지원해 뿌리산업 현장의 인력난을 완화하고 지역산업의 고용 기반을 강화하겠다”고 말했다.