인천시, 뿌리산업 청년 취업 지원 확대
인천시는 뿌리산업의 고용 안정성을 강화하고 청년의 노동시장 진입을 지원하기 위해 ‘멘토멘티 백일업(UP) 지원사업’과 ‘뿌리산업 푸쉬업(UP) 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.
멘토멘티 백일업 지원사업은 뿌리산업 기업의 재직 숙련근로자와 신규 입사자를 연결하는 멘토링 제도를 운영해 신규 근로자의 조기 적응과 안정적인 안착을 근속을 돕는 사업이다.
신규 입사자와 멘토로 참여하는 재직 근로자에게는 3개월간 최대 150만원의 지원금이 지급된다. 신규 입사자가 100일 근속을 달성한 기업에는 문화·여가 활동비도 주어진다.
시는 사업을 통해 현장 중심의 기술을 전수하고 직무 이해도를 높여 신규 입직자의 초기 이탈을 줄이고 기업의 인력 유지와 안정적인 고용 환경 조성을 도울 방침이다.
뿌리산업 푸쉬업 지원사업은 6개월 이상 취업 공백이 있는 청년을 대상으로 취업을 지원하고 기업의 직무훈련을 통해 현장 적응을 돕는 사업이다.
참여 청년에게는 3개월간 최대 100만원의 취업유지 지원금이 지급된다. 기업에는 직무교육훈련비 최대 100만원이 지원된다.
시는 사업을 토대로 청년의 노동시장 재진입을 촉진하고 기업의 현장 중심 직무훈련을 지원해 청년 취업 확대와 제조업 인력 확보를 동시 지원할 계획이다.
시는 뿌리기업 취업 과정에서 나타나는 정보 부족과 현장 경험 부족 문제를 해결하기 위해 이들 사업을 마련했다. ‘2025년 인천시 뿌리산업 실태조사’에서 뿌리기업 취업 과정의 가장 큰 애로사항은 ‘기업 및 직무에 대한 정보 부족’으로 나타났다. 또 현장 체험과 직무 관련 교육·자격이 취업에 필요한 주요 요소로 조사됐다.
사업 참여는 수행기관인 사회적협동조합 ‘일터와 사람들’ 누리집 또는 중소기업 맞춤형 원스톱 지원시스템 비즈오케이에서 관련 공고문을 확인한 뒤 전자우편, 팩스 또는 방문을 통해 신청하면 된다.
김상길 시 경제산업본부장은 “청년의 노동시장 진입을 돕고 신규 입직자의 안정적인 정착을 지원해 뿌리산업 현장의 인력난을 완화하고 지역산업의 고용 기반을 강화하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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