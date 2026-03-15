경주시, 자동차부품 기업 2곳 125억 투자유치
경북 경주시가 지역 자동차부품 산업 경쟁력 강화를 위한 국내외 우수 기업 투자유치에 속도를 내고 있다.
경주시는 지난 13일 태웅산업, 수시스템과 ‘명계3일반산업단지 입주 및 투자양해각서(MOU)’를 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협약에 따라 두 기업은 경주시 내남면 명계3일반산업단지 내 동일 부지를 분할해 신규 공장을 건립할 계획이다. 총 투자액은 125억원, 신규 고용 인원은 42명 규모다.
태웅산업은 약 7920㎡ 부지에 77억원을 투입해 자동차 부품 생산 공장을 신설하고 15명을 신규 고용할 계획이다. 1998년 설립된 태웅산업은 2000년 경주 외동으로 이전 후 자동차 내장부품, 흡차음 부품, 카페트 열성형 제품 등을 주요 완성차 업체에 납품하고 있다.
수시스템은 약 3967㎡ 부지에 48억원을 투자해 본사를 경남 김해에서 경주로 이전하고, 자동차·전자제품 관련 필터 등 생산시설을 구축해 27명을 신규 채용할 예정이다.
김필규 태웅산업 대표이사는 “이번 투자를 통해 국내외 시장을 선도할 혁신 성장 거점을 마련하고 자동차 부품 산업 경쟁력 강화와 지역 기업과의 상생 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.
방예현 수시스템 대표이사는 “경주시의 우수한 투자환경과 행정 지원 덕분에 경주에 본사와 생산기지를 구축하게 됐다”며 “지역 기업과의 협력과 일자리 창출을 통해 지역 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.
주낙영 경주시장은 “인허가 절차 간소화와 지방투자촉진보조금 지원 등 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 지속적으로 조성하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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