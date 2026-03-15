충북도청 복합문화공간으로 탈바꿈…300석 공연장 조성
옛 의회 본회의장 리모델링
그림책정원1937 4월 개방
충북도청이 공연과 전시 기능을 갖춘 복합문화공간으로 변모하고 있다.
충북도는 신관 6층의 옛 도의회 본의회장이 300석 규모의 복합문화공간인 문화홀로 탈바꿈했다고 15일 밝혔다.
도는 도의회 청사 신축·이전에 따라 남겨진 의회 건물을 리모델링하면서 옛 본회의장을 전시, 클래식·소규모 연극 공연, 강연 등이 가능한 300석 규모의 복합문화공간으로 조성했다.
본회의장 특유의 높은 층고와 계단식 방청석 구조는 그대로 활용하면서 현대적 감각의 인테리어를 더하고 낡은 냉난방·조명·방송설비 등은 전면 교체해 편의성을 높였다.
충북도청 대회의실은 준공 73년 만에 복합문화공간으로 재탄생했다. 1953년 준공한 도청 대회의실은 오랜 건축미를 살리면서도 현대적 기능을 가미한 복합문화공간으로 새 단장해 지난해 10월 개관했다. 실내마감으로 가려졌던 수직창과 목조 트러스 구조를 복원하고 1950년대 적벽돌과 인방을 드러내 원형의 아름다움을 살리도록 설계했다. 도는 이 공간을 회의 뿐 만 아니라 전시와 공연, 소규모 연회 등 다양한 문화공간으로 활용하고 있다.
국가등록 문화유산인 충북도청 본관은 복합문화공간 그림책정원 1937로 내달 개방된다. 그림책정원1937에는 그림책 1만2000권이 전시된다. 문화쉼터, 아기쉼터, 창작 공간 등도 마련된다. 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나와 정승각 그림책 작가가 개관전을 준비하고 있다. 그림책정원1937은 1937년 도민의 자발적 성금으로 건립한 도청 본관의 역사성을 부각하면서 그림책을 매개로 한 복합문화공간의 기능을 상징적으로 표현했다.
도는 민선 8기 들어 도청 담장 철거를 시작으로 주차장을 없애고 문화광장815을 만들었다. 450대의 차량을 수용할 수 있는 도청 후생복지관 주차장이 6월 준공되면 고질적인 주차난도 해소될 전망이다.
김영환 지사는 “도청에서 연극의 감동과 오케스트라의 선율을 가까이 만날 수 있다”며 “도청은 문화광장 815, 대회의실, 그림책정원1937 등을 통해 도민의 삶을 예술로 채우는 충북의 대표 문화 거점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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