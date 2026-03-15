‘경기 극저신용대출 2.0’ 대출자 10명 중 3명 ‘40대’
‘경기 극저신용대출 2.0’ 대출 이용자 10명 중 3명이 40대로 나타났다.
경기도는 대출 이용자 데이터를 분석해 15일 발표했다.
발표에 따르면 대출 이용자는 40대가 33.5%로 가장 많았다. 직업 여부별로는 직장인이 43%로 가장 높았다. 이어 일용직·프리랜서(32.8%), 무직(13.3%), 사업자(10.9%) 순이었다. 1인당 평균 대출금액은 127만원으로 조사됐다.
대출용도는 생활비가 75.2%로 가장 많았다. 이어 대출상환·공공요금 납부 등(10.7%), 의료비(5.1%)) 순으로 나타나 ‘생계형 위기’가 매우 심각한 것으로 드러났다. 전체 대출자 1618명 중 438명(27.1%)은 ‘고금리 대출이나 불법사금융을 이용한 경험이 있다’고 답했다.
경기도는 경기 극저신용대출 2.0 1차 신청자 2195명에 대한 심사를 마치고 지난 12일 1618명에게 총 20억 6000만원 규모의 대출을 완료한 바 있다.
경기 극저신용대출 2.0은 19세 이상 신용평점 하위 10%(기초생활수급자 등은 하위 20%) 도민에게 최대 200만원을 지원하는 경기도의 대표적인 서민금융 안전망이다.
특히 올해 ‘2.0’으로 사업을 개편하며 도민의 당면한 상환 부담을 덜어주기 위해 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 두 배 늘렸다.
이와 함께 대출 실행 전 상담을 의무화하고, 금융·고용·복지 연계를 통한 사전·사후 통합 관리 체계를 도입해 대출 이용자의 상황에 따라 일자리 연계, 복지서비스 연결 등 맞춤형 복합 지원을 하는 등 도민이 실질적으로 자립할 수 있도록 끝까지 지원할 계획이다.
경기 극저신용대출 2.0 2차 접수는 5월 진행될 예정이다.
김진효 경기도 복지정책과장은 “경기 극저신용대출 2.0은 도민들이 생계 위기를 넘기고 다시 일어설 수 있도록 돕는 최소한의 방어선”이라며 “자금 지원에 그치지 않고 금융, 고용, 복지를 촘촘히 연계해 도민이 실질적인 자립을 이룰 수 있도록 끝까지 돕겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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