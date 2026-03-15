경주시, ‘SMR 1호기’ 유치 본격화…시민설명회 개최
경북 경주시가 차세대 원자력 산업의 핵심으로 꼽히는 소형모듈원전(SMR) 1호기 유치를 위한 본격적인 행보에 나섰다.
시는 지난 13일 서라벌문화회관에서 지역 주민과 환경단체, 전문가 등 400여 명이 참석한 가운데 ‘SMR 1호기 경주 유치 시민설명회’를 열었다고 15일 밝혔다.
이번 설명회는 SMR 사업의 필요성과 추진 방향을 시민과 공유하고, 경주의 미래 산업 전략에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
이날 설명회에서 전문가들은 SMR 기술의 안전성과 경제적 효과를 집중 소개했다. SMR은 기존 대형 원전보다 구조적으로 안전성이 강화돼 있으며, 온실가스 감축 등 탄소중립 시대에 적합한 청정 에너지원으로 평가받고 있다.
또 SMR 1호기 유치 시 지역 내 관련 산업 육성, 고용 창출, 지역경제 활성화 등의 파급 효과가 기대된다는 분석이 제시됐다.
설명회 후 열린 ‘시민과의 대화’에서는 SMR 1호기 운영에 따른 안전 관리 체계, 운영 투명성, 지역 상생 방안 등을 주제로 한 질의응답이 이어졌다.
참석 시민들은 사업 추진 과정의 투명성과 지역사회 기여 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다. 시는 이날 수렴된 의견을 향후 유치 추진 과정에 반영할 방침이다.
주낙영 경주시장은 “SMR 1호기 유치는 단순한 산업 유치를 넘어 경주의 미래 100년을 설계하는 중요한 과업”이라며 “시민들의 관심과 지혜를 바탕으로 범시민 서명운동 등을 통해 반드시 SMR 1호기를 유치하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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