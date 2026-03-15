9년만의 우승 도전 김시우, 플레이어스 챔피언십 3R 공동 33위

루드비그 오베리 3타차 단독 선두

김시우. AFP연합뉴스

전날 9언더파를 몰아쳐 리더보드 맨 윗자리를 꿰찬 루드비그 오베리(스웨덴)는 이날 1타를 줄이는데 그쳤으나

3타 차 단독 선두를 이틀 연속 지켰다.

마이클 토르비욘슨(미국)이 단독 2위다.