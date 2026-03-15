인도 달리는 오토바이 “꼼짝마”…무인장비가 단속한다
경찰청이 보도로 통행하는 이륜차 등을 단속하기 위해 개발한 무인 장비를 이달부터 시범 운영한다.
경찰청은 15일 ‘보도 통행 단속장비’를 도입해 오는 16일부터 전국 5곳에서 시범 운영한다고 밝혔다. 이 장비는 통행이 금지된 보도나 통행 제한 표지가 설치된 구간을 주행하는 차량의 번호판을 인식해 이동 동선을 추적·단속하는 방식이다.
시범 운영 지역은 이륜차 보도 통행 관련 민원과 교통사고가 잦은 곳을 중심으로 선정됐다. 서울 영등포시장 교차로, 상봉역 앞 교차로, 울산 병영사거리, 수원시청 앞 교차로, 수원 KCC 앞 교차로 등 5곳이 우선 대상이다.
경찰은 무인 단속장비가 무분별하게 늘어나는 것을 막기 위해 기존 신호·과속 등 고정식 단속카메라에 기능을 추가하는 방식으로 보도 통행 단속 기능을 탑재할 계획이다. 시범 운영 효과를 분석한 뒤 설치·운영 기준을 마련해 확대 여부를 결정한다.
김호승 경찰청 생활안전교통국장은 “이륜차 등 운전자는 ‘차에서 내리면 나도 보행자가 된다’는 생각을 가져달라”며 “보도 통행 단속장비를 새롭게 개발한 만큼 시·도자치경찰위원회와 협조해 전국으로 확대 보급하겠다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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