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인도 달리는 오토바이 “꼼짝마”…무인장비가 단속한다

입력:2026-03-15 09:31
수정:2026-03-15 10:06
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2022년 7월12일 오후 광주 북구 문흥동 한 교차로에서 한 이륜차가 우회전 직후 보행자가 통행 중인 횡단보도를 빠르게 지나치고 있다. 뉴시스

경찰청이 보도로 통행하는 이륜차 등을 단속하기 위해 개발한 무인 장비를 이달부터 시범 운영한다.​

경찰청은 15일 ‘보도 통행 단속장비’를 도입해 오는 16일부터 전국 5곳에서 시범 운영한다고 밝혔다. 이 장비는 통행이 금지된 보도나 통행 제한 표지가 설치된 구간을 주행하는 차량의 번호판을 인식해 이동 동선을 추적·단속하는 방식이다.​

시범 운영 지역은 이륜차 보도 통행 관련 민원과 교통사고가 잦은 곳을 중심으로 선정됐다. 서울 영등포시장 교차로, 상봉역 앞 교차로, 울산 병영사거리, 수원시청 앞 교차로, 수원 KCC 앞 교차로 등 5곳이 우선 대상이다.​

경찰은 무인 단속장비가 무분별하게 늘어나는 것을 막기 위해 기존 신호·과속 등 고정식 단속카메라에 기능을 추가하는 방식으로 보도 통행 단속 기능을 탑재할 계획이다. 시범 운영 효과를 분석한 뒤 설치·운영 기준을 마련해 확대 여부를 결정한다.​

보도 통행 무인단속장비. 경찰청 제공

김호승 경찰청 생활안전교통국장은 “이륜차 등 운전자는 ‘차에서 내리면 나도 보행자가 된다’는 생각을 가져달라”며 “보도 통행 단속장비를 새롭게 개발한 만큼 시·도자치경찰위원회와 협조해 전국으로 확대 보급하겠다”고 말했다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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