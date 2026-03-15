완주서 80대 보행자 치고 도주…무면허 운전자 긴급체포
전북 완주의 한 도로에서 80대 보행자를 차로 치어 숨지게 하고 달아난 운전자가 경찰에 긴급체포됐다.
완주경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치사 혐의로 A씨(60대)를 긴급체포해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오후 7시30분쯤 완주군 봉동읍 한 도로에서 길을 건너던 B씨(80대)를 차로 들이받은 뒤 달아난 혐의를 받는다.
B씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 결국 숨졌다.
경찰은 사고 현장 주변 CCTV 분석과 차량 조회 등을 통해 A씨를 용의자로 특정해 검거했다.
A씨는 사고 당시 무면허 상태였던 것으로 파악됐으며, 경찰 조사에서 “사람을 친 줄 몰랐다”며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 조사를 마치는대로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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