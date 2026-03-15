‘공급 절벽’ 서울, 비아파트 씨 마른다…아파트의 10분의 1
서울 아파트뿐 아니라 서민 주거를 떠받쳐 온 빌라 등 비(非)아파트 공급도 급감하면서, 청년·저소득층의 ‘주거 사다리’가 무너지고 있다는 지적이 나온다. 공사비 상승과 사업성 악화, 전세사기 여파 등으로 비아파트 공급이 빠르게 줄어드는 모습이다.
15일 국토교통부 주택 유형별 준공실적에 따르면 지난해 서울에서 준공된 연립·다세대·다가구 주택은 4858가구로 집계됐다. 한때 연간 3만 가구를 웃돌던 것과 비교하면 크게 쪼그라든 수준이다.
이른바 ‘빌라’로 불리는 이들 비아파트 주택은 2018년 3만5006가구, 2019년 3만1128가구가 준공되는 등 아파트에 못지않은 공급 규모를 유지해왔다. 2020년(2만5524가구)과 2021년(2만5735가구), 2022년(2만2000가구)에도 연간 2만가구를 상회하며 꾸준히 시장에 공급됐다.
그러나 2023년 1만4118가구로 2만가구 선이 무너진 데 이어 2024년 6123가구로 급감했고, 지난해에는 결국 4000가구 안팎까지 떨어졌다.
아파트 대비 비중 감소는 더욱 두드러진다. 2018년만 해도 신축 빌라 준공 물량은 아파트의 90.1%에 달했지만, 지난해에는 서울 아파트 준공 물량 4만9973가구의 9.7%에 그쳐 10분의 1 수준으로 쪼그라들었다.
전문가들은 서울 땅값과 공사비 상승, 전세사기 사태로 인한 비아파트 기피를 빌라 공급 감소의 핵심 요인으로 꼽는다.
특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹과 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 원자재 수급난, 인건비 상승 등이 맞물리며 공사비가 크게 뛰었다. 한국건설기술연구원이 매달 발표하는 건설공사비지수는 올해 1월 133.28로, 2020년 1월(99.86)보다 약 33.5% 상승한 것으로 나타났다.
여기에 2021년부터 사회적 문제로 떠오른 전세사기 사태가 빌라 등 비아파트를 중심으로 확산되면서, 수요가 아파트로 급격히 쏠린 점도 영향을 미쳤다. 다만 서울 아파트는 매매가격은 물론 전·월세 가격도 크게 올라, 상대적으로 가격이 낮은 비아파트에 의존해야 하는 사회초년생과 저소득층의 주거 선택지는 오히려 좁아지고 있다. 실제로 빌라 매매가·전월세 가격도 상승세를 보이면서, 주거 취약계층의 부담은 가중되는 모양새다.
한국부동산원 통계에 따르면 지난해 서울 연립주택 매매가격은 1년 새 5.26% 올랐고, 전세가격과 월세도 각각 2.05%, 2.66% 상승했다. 비아파트가 아파트만큼은 아니지만 꾸준한 가격 상승 흐름을 보이면서, ‘저렴한 대체재’라는 인식도 점차 옅어지는 분위기다.
그럼에도 연립·다세대·다가구주택 등 비아파트는 아파트보다 공사 기간이 짧다는 점에서, 현 시점과 같이 공급 공백이 우려되는 상황에서는 단기간에 물량을 늘릴 수 있는 유용한 유형으로 꼽힌다. 정부도 이러한 특성을 활용해, 연립·다세대·다가구주택을 신축매입임대주택 사업의 매입 대상으로 포함시키며 신속한 공급 수단으로 삼고 있다.
신축매입임대주택은 민간 사업자가 주택을 짓기 전에 공공이 매입 약정을 맺고, 준공 후 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택 사업자가 이를 사들여 임대주택으로 공급하는 방식이다.
전문가들은 이 같은 사업이 활성화되려면 적정 수준의 공사비를 보장해 민간의 참여를 끌어내고, 동시에 주택 품질을 높일 수 있는 구조를 갖추는 것이 중요하다고 강조한다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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