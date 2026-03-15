한국 등 5개국 콕 찍은 트럼프 “호르무즈 군함 파견 바란다”…안보 비용 떠넘기나

트럼프, 한국 중국 일본 프랑스 영국에 군함 파견 요청

“호르무즈 해협 개방할 것…팀으로 노력해야”

사실상 한국 등에 안보 비용 분담 요청

미국, 이란 원유 수출 중심지 하르그 섬 폭격

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동 기지에서 대통령 전용기에 오르기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

미 해군 대신 호르무즈 해협 봉쇄에 영향을 크게 받는 한국과 중국 일본 등 5개국에 유조선 호위 부담을 지우겠다는 뜻을 나타낸 것으로 해석된다.

미국은 이란의 원유 수출 중심지인 하르그 섬을 폭격했다. 트럼프는 전날 트루스소셜에 미군이 하르그 섬을 공격해 군사시설을 완전히 제거했다고 밝혔다.

미 중부사령부는 엑스에 “미군은 하르그 섬의 기뢰 보관 시설과 미사일 저장 벙커 등 다수의 군 시설에 공습을 가했다”며 “석유 인프라는 그대로 두고 90곳 이상의 이란 군사 목표물만 성공적으로 타격했다”고 설명했다.