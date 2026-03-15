[속보] ‘사막의 빛’ 작전…사우디서 軍수송기 타고 한국인 204명 대피

사우디아라비아에서 군 수송기를 통해 귀국하는 한국. 외교부 국방부 제공

가장 최근에는 2024년 이스라엘의 헤즈볼라 상대 지상 작전 당시 레바논에 투입돼 국민 96명 등을 태우고 귀국시켰었다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다.