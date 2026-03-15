[속보] ‘사막의 빛’ 작전…사우디서 軍수송기 타고 한국인 204명 대피
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동에 고립됐던 국민들이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국한다.
15일 외교부와 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 ‘시그너스’ 1대가 14일(현지시간) 오후 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 태우고 이륙했으며, 이날 오후 성남 서울공항에 착륙할 예정이다.
사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류하던 한국인들은 수송기 탑승을 위해 리야드로 이동했다. 쿠웨이트 체류자들은 현지 대사관 인솔 아래 버스로 리야드까지 이동했고, 레바논 체류자들은 항공편으로 리야드에 도착한 것으로 전해졌다.
정부는 ‘사막의 빛’으로 명명한 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 요청하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다.
공군 조종사와 함께 공군 공정통제사(CCT) 10여명, 정비·의료 인력을 포함한 60여명이 시그너스에 동승해 안전을 지원했다.
앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)와 카타르 체류 한국인들을 위해 외교 교섭을 통해 민항기와 전세기 운항을 확보해 단기 체류자 문제를 상당 부분 해소했다고 판단했다.
다만 전쟁 영향권에 있으면서도 UAE나 카타르로 이동이 어려운 다른 중동 국가 체류 국민이 남아 있어, 정부는 리야드로의 군 수송기 투입을 결정했다. 민항기·전세기 투입 방안도 검토했으나, 안전 문제 등을 고려해 군 수송이 최종 선택된 것으로 알려졌다.
공군이 총 4대를 운용 중인 시그너스는 이번 작전을 포함하면 국민 수송에 총 7번 투입됐다. 가장 최근에는 2024년 이스라엘의 헤즈볼라 상대 지상 작전 당시 레바논에 투입돼 국민 96명 등을 태우고 귀국시켰었다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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