北방사포 타격훈련 공개…김정은 “사정권내 적에 불안 줄 것”
북한이 김정은 국무위원장의 참관 아래 600㎜ 초정밀 다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 밝혔다.
조선중앙통신은 이날 “인민군 서부지구 장거리포병구분대의 화격 타격훈련이 전날 진행됐으며, 훈련에는 600㎜ 초정밀다연장방사포 12문과 2개의 포병중대가 동원됐다”고 전했다. 현장에는 김 위원장의 딸 김주애도 함께 자리해 훈련을 지켜봤다.
김 위원장은 이번 훈련의 목적에 대해 “군대가 자기 할 일을 하게 하자는데 있는 것뿐”이라며 “우리에 대한 적대심을 가지고 있는 세력 즉 420㎞ 사정권 안에 있는 적들에게는 불안을 줄 것이며 전술핵무기의 파괴적인 위력상에 대한 깊은 파악을 주게 될 것”이라고 밝혔다.
김 위원장이 ‘420㎞ 사정권’을 직접 언급함으로써, 이번 무기가 명백히 대남 타격용임을 시사했다는 해석이 나온다. 또한 해당 방사포가 전술 핵탄두 ‘화산-31’을 탑재할 수 있음을 재확인했다.
통신은 “방사포탄은 364.4㎞ 계선의 조선동해 섬목표를 100％의 명중률로 강타하며 자기의 집초적인 파괴력과 군사적가치를 다시한번 증명”했다고 전했다.
훈련을 참관한 김 위원장은 성능에 만족감을 드러내며 “정말로 대단히 무서운 그리고 매력적인 무기”라고 평가했고, “세계적으로 이 무기체계의 성능을 능가하는 전술무기는 존재하지 않는다. 앞으로 수년간은 그럴 것”이라고 강조했다.
또한 그는 “가장 강력한 공격력이 곧 믿음직한 방위력”이라며 “외세의 무력도발과 침공을 예방하지 못할 경우 이 방위수단들은 즉시에 제2의 사명 즉 거대한 파괴적 공격수단으로 사용될 것”이라고 경고했다. 이는 핵무력을 단순한 억제 수단에 그치지 않고, 필요할 경우 즉각적인 반격용으로 활용할 수 있다는 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.
통신은 방사포 12문에서 순차적으로 미사일이 발사되는 순간을 담은 사진도 공개했다. 김 위원장이 발사 장면을 지켜보며 주애에게 무언가를 설명하는 모습도 포착됐다. 최근 김주애는 김 위원장의 군사 관련 일정 대부분에 동행하며 존재감을 뚜렷이 드러내고 있다.
이번 훈련에 사용된 방사포는 지난달 18일 열린 증정식에서 선보인 신형 600㎜ 대구경 방사포로 추정된다. 포신에는 부대 마크로 보이는 문양도 식별됐다.
신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “2개의 포병 중대라고 표현으로 부대 편제가 6문 1개 중대임을 처음으로 언급했다”며 “실전배치가 된 것으로 보인다”고 분석했다.
한편 합동참모본부는 전날 오후 1시20분쯤 북한 순안 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 10여발을 포착했다고 밝혔다.
이번 도발은 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 국무위원장과의 대화 의지를 드러낸 직후에 이루어졌다. 전문가들은 또한 이번 발사가 9일부터 이어지고 있는 한미 연합훈련 ‘자유의 방패(Freedom Shield·FS)’에 대한 반발 성격을 띤 것으로 보고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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