호르무즈 우회로 UAE ‘푸자이라 항만’ 드론 피격
이란이 미군의 이란 원유 수출 핵심 거점 하르그섬 타격에 대응해 역내의 미국 관련 석유 인프라를 공격하겠다고 밝힌 가운데, 호르무즈 해협을 대체할 원유·석유 수출 경로로 떠오른 아랍에미리트(UAE)의 푸자이라 항구가 공격을 받은 것으로 파악됐다.
튀르키예투데이 등이 블룸버그 통신을 인용한 보도와 타임스오브이스라엘 보도 등에 따르면 14일(현지 시간) 오전 드론 여러 대가 푸자이라 항구의 석유 저장 시설에 공습을 가했다.
정확한 피해 상황은 파악되지 않았으나 화재가 발생해 검은 연기가 치솟고 석유 선적 작업이 일부 중단됐던 것으로 전해졌다.
보도에 따르면 UAE 동쪽 해안가인 오만만(Gulf of Oman)에 위치한 푸자이라 항구는 호르무즈 해협을 거치지 않고도 중동 원유를 수출할 수 있는 핵심 통로다.
아부다비의 하브샨 유전과 400㎞ 길이의 송유관으로 연결돼 일일 약 150만 배럴의 원유를 수출할 수 있는 것으로 알려졌다. 미국·이스라엘-이란 전쟁 발발 후에도 수출을 지속해왔다.
이날 드론 공습 주체는 확인되지 않았으나, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 공격 가능성이 높은 것으로 분석된다.
푸자이라 석유 시설엔 지난 3일에도 이란에서 발사한 것으로 추정되는 드론 파편이 떨어져 화재가 발생한 바 있다.
앞서 미군이 이란 석유 수출 거점 하르그섬에 대규모 공습을 가하자, 혁명수비대는 “이란 석유 인프라가 공격받을 경우, 미국 지분이 있거나 미국과 협력하는 역내 모든 석유·에너지 인프라를 잿더미로 만들 것”이라고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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