이란 우방 하마스, 이란에 “주변국 공격 자제해야”
팔레스타인 무장정파 하마스가 우방인 이란을 향해 주변국에 대한 공격을 자제해 달라고 공개적으로 요청했다.
AFP통신에 따르면 하마스는 14일(현지시간) 성명에서 “국제 규범과 법에 따라 가능한 모든 수단을 동원해 이러한 침략에 대응할 이란 이슬람 공화국의 권리를 확인하는 동시에, 이란 형제들이 주변국들을 공격하는 것은 피할 것을 요청한다”고 밝혔다.
하마스는 또한 국제사회에 이란 전쟁을 즉각 “중단시키기 위해 노력할 것”을 요구하며 역내 정부들이 “국가 간 형제애를 유지하기 위해 협력해야 한다”고 강조했다.
하마스는 헤즈볼라, 예멘 후티 반군과 함께 이란 정권의 중동 내 대리 세력인 ‘저항의 축’의 일원으로, 이란 정권으로부터 군사적, 재정적 지원을 받아왔다.
앞서 하마스는 전쟁 첫날 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하자 “악랄한 범죄”라고 비난하며 “우리 국민과 대업, 그리고 저항을 위해 정치적, 외교적, 군사적 모든 형태의 지원을 아끼지 않았다”고 추모했었다.
그러나 다른 저항의 축 세력과 달리 하마스는 미국과 이스라엘을 겨냥한 뚜렷한 보복 행위에 나서지 않고 있다.
이러한 하마스의 행보에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 갈등은 하마스를 곤혹스러운 처지에 빠뜨렸다”며 “하마스는 이란과 전략적 유대 관계를 유지하고 있는 동시에, 걸프 지역 전역에 걸쳐 자신들을 지원하는 지지 기반을 두고 있기 때문”이라고 평가한 것으로 전해졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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