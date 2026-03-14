“정청래 사퇴하라”…‘공소취소 거래설’ 뒤 與지지층 서울 도심 집회
정부와 검찰을 둘러싸고 ‘이재명 대통령 사건의 공소취소’와 ‘검찰 개혁 방안 완화’를 둘러싼 거래가 있었다는 의혹이 제기된 뒤 첫 주말 서울 도심 곳곳에서 여권 지지자들의 집회가 이어졌다.
민주당권리당원모임은 14일 영등포구 더불어민주당사 앞에서 ‘당 대표 사퇴 촉구’ 집회를 진행했다.
무대에 오른 한 민주당원은 “우리가 당 대표에게 바라는 것은 하나, 대통령을 도와 국민을 위한 정치를 하라는 것인데 그는 단 한 번도 대통령을 도운 적이 없다”며 “그런 와중에 어처구니없는 상황이 벌어지고 있다”고 주장했다.
다른 당원은 “이 대통령을 흔들기 위해, 또 정부가 추진하는 검찰개혁을 막기 위해 장인수와 뉴스공장이 움직였다”며 민주당이 김어준씨를 고발 대상에 포함해야 한다고 목소리를 높였다.
참가자들은 “김어준도 고발하라” “정청래는 물러가라” 등 구호를 외치며 “대통령을 지지하는 것이 우리가 할 일”이라고 주장했다.
또 다른 곳에서도 민주당 지지자들의 집회는 이어졌다.
윤석열 전 대통령의 퇴진 운동을 주도했던 시민단체 ‘촛불행동’은 이날 종로구 지하철 3호선 경복궁역 인근에서 ‘182차 촛불대행진’ 집회를 열었다.
집회 참가자들은 ‘검찰을 철저히 개혁하라’ ‘검찰개혁 정부안을 철회하라’ 등이 적힌 손팻말을 들고 철저한 검찰개혁을 촉구했다.
김민웅 촛불행동 상임대표는 “검찰개혁이라는 내란 척결 과제는 어떤 정책 가운데 하나가 아니라 국민주권시대, 국민주권 정부의 정통성과 직결되는 것”이라며 “여기엔 어떤 실용주의도 끼어들 자리가 없다”고 말했다.
이어 정부가 검찰개혁 법안을 철회하고 국회로 법안 검토와 통과를 일임해야 한다고 주장했다.
참가자들은 “이재명 정부는 검찰개혁 정부안을 철회하라” 등 구호를 외치며 호응했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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